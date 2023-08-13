法國強烈譴責俄軍空襲赫爾松造成平民傷亡

烏克蘭/俄羅斯/法國/空襲

烏克蘭周日(8月13日）指責俄羅斯軍隊空襲烏克蘭南部的赫爾松，造成包括1名嬰兒在內共7名平民死亡。法國外交部強烈遣責俄軍襲擊赫爾松地區是不可接受的行為，並構成戰爭罪。

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法新社報道，烏克蘭內政部長克利緬科 (Igor Klymenko)周日在社交平台發放俄軍炮擊赫爾松地區後的照片，顯示一間房屋冒起濃煙。他指，死者包括一對夫婦和他們23日大的女兒，而兩人的12歲兒子危殆送院，其後傷重不治。其他死者包括兩名分別57和71歲的男子，以及一名基督教牧師。克利緬科指責俄軍是恐怖分子，必須用武力制止。

據同一消息來源稱，周日俄軍對赫爾松的襲擊還造成13人受傷。

法國周日強烈譴責俄羅斯針對烏克蘭南部赫爾松地區的新一輪空襲，造成至少七名平民死亡，其中包括一名12歲兒童和一名嬰兒。

法國外交部發言人在一份新聞稿中表示：“這些針對平民的襲擊再次表明俄羅斯完全無視國際人道主義法律的所有原則，並公然一再違反這些原則。”

法國外交部稱，“俄羅斯的暴力行為並沒有放過兒童，據烏克蘭檢察官辦公室稱，自俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭以來，已有數百名兒童被殺害”。

發言人並稱，法國外長科隆納曾表示，“(俄羅斯）的行為"不可接受"，已構成戰爭罪，不能逍遙法外”，法國將與合夥伴國密切協調合作，繼續向烏克蘭法院和國際刑事法院提供支持以打擊此類犯罪行為”。

烏軍去年11月收復赫爾松西部被俄羅斯佔領的土地，但之後俄軍經常隔着第聶伯河砲擊這個區域。

據烏克蘭檢察官辦公室稱，自2022年2月俄羅斯入侵開始以來，已有500名烏克蘭兒童被殺，近1,100兒童受傷。

另據路透社報道，俄羅斯國防部稱，俄羅斯防空部隊周日在俄羅斯西部兩個州上空，擊落至少4架烏克蘭無人機。而在烏克蘭境內俄佔區方面，俄羅斯扶植的官員說，烏軍試圖在頓內茨克州西部突破俄軍防線。

俄羅斯國防部稱，貝爾哥羅德州（Belgorod）和庫斯克州（Kursk）上空分別有3架和1架無人機被擊落，沒有造成人員傷亡或財產損失。

自從5月初一架無人機在克里姆林宮上空被摧毀後，深入俄羅斯境內攻擊的無人機數量不斷增加。同月俄羅斯首都莫斯科的平民區也遭到襲擊，本月莫斯科一處商業區又在3天內兩度遇襲。