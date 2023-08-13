美國一百多年來最致命山火：夏威夷山火死亡人數增至93人

美國/夏威夷/山火

美國夏威夷毛伊島山火造成的死亡人數已升至93人，成為美國超過百年來最致命的山火災情。隨著尋屍犬在淪為廢墟的拉海納鎮進行搜索，死亡人數有可能再上升。

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路透社報導，在迅速蔓延的火勢將歷史悠久的度假小鎮拉海納（Lahaina）徹底摧毀4天後，災情的嚴重程度變得更加清晰，許多建築物被夷為平地，車輛被燒毀。

根據美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA），重建拉海納的成本預計將達55億美元，因有超過2200座建物受損或毀壞，超過850公頃土地燒毀。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）在記者會中警告，隨着更多受害者被發現，死亡人數將會繼續攀升。毛伊郡（Maui）警察局長白耶悌（John Pelletier）表示，訓練搜尋屍體的警犬目前只搜索了3%的搜索區域。

美國全國廣播公司（NBC）指出，隨着死亡人數升至93人，夏威夷山火正式成為美國現代史上最致命的山火。上一紀錄出現在2018年，當時加州火災有85人死亡。

毛伊島和大島的山火因天氣乾燥炎熱而引起，並因颶風"朵拉"帶來的強風而加劇。部份起火點面積達400公頃。大火摧毀了一些定居點，包括熱門旅遊小鎮拉海納。當局不得不封鎖道路，公共交通無法運行。目前，數百名當地居民已被疏散。

美國總統拜登命令夏威夷所有聯邦機構，包括軍方機構，加入滅火行動。國防部此前表示，已動用國民警衛隊士兵和直升機支援當地政府。