賴清德過境紐約稱"台灣安全世界就安全"

台灣/美國/中國/政治

台灣副總統賴清德周日(8月13日）過境紐約，與700多位僑胞相聚，賴清德強調"當台灣安全，世界就安全；當台海和平，世界就和平"，並稱"現在已經走在正確道路上，千萬不要因極權主義加大威脅就害怕、走回頭路"。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，賴清德率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日中午於緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加主流暨僑界人士宴會。現場700多人齊聚，台灣駐美代表蕭美琴等人到場。

賴清德致詞時感謝美國不懼壓力，秉持安全、舒適、便利、尊嚴原則，協助過境。他特別用英文，感謝在場美國友人對台灣長期支持。

賴清德並一鞠躬感謝來自四面八方的僑胞，他說，大家"有共同情感、有共同價值、還有共同目標"。

賴清德表示，台灣的努力獲國際社會支持，世界各地重要政治領袖也紛紛到台灣，用行動表達對台灣支持。

賴清德並說，一定要"國內團結、國外合作"，國內政黨也許在選舉時會有競爭，但面對極權威脅，每個政黨都應該要把國家的利益擺在政黨利益之前，台灣只有國內團結一致，才能贏得國際社會的信心，給予台灣強而有力的支持。

他說，在這關鍵時刻，此時此地他再次承諾，"不管極權主義對台灣的威脅有多大，絕不畏懼退縮，一定堅持民主自由的價值"，還要分享台灣民主理念，讓印太地區的人民追求自由民主人權時，將台灣視為一座耀眼的燈塔。

賴清德說，許多國家對台灣的支持、關心台海，代表的是，台灣的安全是世界的安全議題，台海的和平屬於全球的和平，"當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平"。他說："我們已經走在正確的道路上面，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，我們就害怕、走回頭路，一定要勇敢堅強在民主的道路上持續壯大台灣。"

賴清德表示，將繼續蔡英文總統的4大堅持，儘管國際的情勢複雜，但會以和平當燈塔、民主當指南針，力行和平4大支持行動方案，只要能夠確保尊嚴對等，很願意進行兩岸的對話合作，謀求印太和平穩定。

最後，賴清德提到，4年前，他也到紐約，跟大家見面，他還記得當時說希望用自由女神精神守護台灣，美國曾遭911恐怖攻擊，但倒塌的雙子星在原址已重新建立自由塔，希望能以重建自由塔的勇氣壯大台灣，當時他也強調紐約是創新、創意的城市，台灣也應該用創新進步法案推動進步，讓台灣成為世界的台灣。

賴清德最後表示，未來會持續守護台灣、壯大台灣，打造一個創新、繁榮台灣，他願意與僑界共同許諾。