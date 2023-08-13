尼日爾的大壩夢隨政變夭折?

RFI非洲 / 中非關係

西非 – 在西非內陸國尼日爾，中國能建CEEC葛洲壩集團（Groupe Gezhouba）參與的Kandadji水壩建造工程，不僅為尼亞美高層的尼日爾夢組成部分，也是中國[一帶一路]的重要項目之一。不過，隨着國際金融機構的制裁，這座已完成近80%的大水壩現已被迫停工。這是本台法廣（RFI）法文[訪談]（ENTRETIEN）節目近日的關注焦點之一。其中，本周五的對話人是一位熟知尼日爾的經濟學家。政治不穩定拖累了尼日爾幾代人的水壩夢。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Image Archive / Niger : la construction du barrage hydro-électrique de Kandadji, situé dans la zone dite « des trois frontières » (Burkina Faso-Mali-Niger), a été interrompue le 10 août 2023. Ici, le village nigérien de Mbanga ou les deux ressortissants chinois ont été enlevés le 7 juin 2021 est aussi située dans la même zone. (illustration) © Google Maps

Kandadji水壩工程的地點位於尼日爾境內一處三國交界地帶(trois frontières)。當地距離尼日爾首都尼亞美（Niamey）西北約200公里。Kandadji大壩在不同中國官方機構中的譯名並不統一，有：坎大基、坎達吉或者凱大吉等等。

-- 法廣採訪巴黎的尼日爾問題專家 -

本台法廣（RFI）法文網在2023年08月11日星期五刊出記者亞瑟（Arthur Ponchelet）的一篇訪談，對話方是經濟學家Adamou Louche。他是一位了解尼日爾情況的專家、法國的尼日爾人理事會（CONIF）副會長。這篇[訪談]（ENTRETIEN）的法文原標題為[Pourquoi le barrage de Kandadji, dont la construction à l’arrêt «est très important pour le Niger»?]，中文可被譯為：[為何停建的Kandadji水壩，對尼日爾十分的重要？]。下面是簡介，以供分享。

-- 尼日爾有個長達半世紀的水壩夢 -

面對本台法廣（RFI）記者提出的第一個問題，經濟學家Adamou Louche介紹說，尼日爾超過三分之二的國土是沙漠。建造一座大型水電站是該國長期以來的夢想之一。

RFI Image Archive / Niger : le projet de barrage de Kandadji remonte aux années 1970. À l’époque, le pays a connu une terrible famine. Alors Seyni Kountché, le président de l’époque, avait envisagé de doter le pays d’un barrage hydroélectrique de grande envergure. Ici, Le président du Niger, Seyni Kountché (centre), en voiture, aux côtés du président français François Mitterrand, à Niamey en 1982. (illustration) © Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images / RFI Image Archive

Kandadji水壩項目最早可以追溯到五十年前的上一世紀70年代。當時，尼日爾爆發了令人恐怖的大饑荒。時任總統賽義尼·孔切（Seyni Kountché，1931年-1987年）打算擁有一座大型的水壩。此後的歷任接班人，都將此作為優先任務，但至今未能圓夢。

-- 尼日爾的首座大壩已完工近八成 -

到了2008年，馬馬杜·坦賈(Mamadou Tandja，1938年-2020年) 擔任尼日爾總統的時代，這座大壩才奠基。當時的承建單位Zaroubegevodstroï (ZVS) 是一家俄羅斯企業。之後，由於各種原因被擱置了。

RFI Image / Niger : le projet de barrage de Kandadji remonte aux années 1970. Mais il a fallu attendre 2008 pour que la première pierre soit posée, sous la présidence de Mamadou Tandja. Ici, Mamadou Tandja, l'ancien président du pays. (illustration) RFI / Christine Muratet

2021年，中國葛洲壩集團（Groupe Gezhouba）重啟了這個項目，並且取得進展。大壩現已完工了近80%。在政變發生之前，原本預計將於2025年交付。

-- 大壩將能讓尼日爾擺脫依賴鄰國 -

尼日爾首座大壩的重要性有二。Kandadji大壩包括一個發電能力100兆瓦的發電站。這不僅將能夠讓尼日爾擺脫對尼日利亞電力供應的依賴，還將能夠大大提高尼日爾的電力接入率，該國目前僅有大約20%的人口通電。而撒哈拉以南非洲的平均電力接入率為50%。此外，這座水壩將有助於緩解尼日爾的糧食危機。這座大壩將能夠改善45000公頃土地的產量，預計每年還將能夠出產40萬噸的穀物和蔬菜。

-- 政治不穩定拖累了大壩施工進度 -

Kandadji大壩工程的施工建造何以一拖再拖 ？就此，經濟學家Adamou Louche指出，原因是多方面的。其中就有政治不穩定不易於實現這個項目。這一地區的局勢很緊張，為了保證工作人員的安全，必須加強軍力。還需遷徙50000人，重新安置7000人。Covid-19疫情也拖延了施工進度。

RFI Image Archive / Niger: mise à l'arrêt de la construction du barrage hydroélectrique de Kandadji. Ici, des camions chargés de marchandises sont bloqués à la frontière entre le Nigeria et le Niger à Jibia, au Nigeria, le lundi 7 août 2023. La décision du bloc régional de l'Afrique de l'Ouest de fermer les frontières avec le Niger pour sanctionner les putschistes du pays affecte les entreprises et les habitants des villes nigérianes où les activités économiques avec les Nigériens avaient connu un essor pendant des années. © AP - Mohammed Babangida / RFI Image Archive

負責施工的中企現已決定停工。理由之一是因為制裁。之前的參與方：世界銀行（BM）、非洲開發銀行（AfDB）和法國開發署（AFD）都已中斷支持。還有，關閉邊境造成許多需要進口的物品無法運送。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

~. Fin .~