尼日爾的大壩夢隨政變夭折?
西非 – 在西非內陸國尼日爾，中國能建CEEC葛洲壩集團（Groupe Gezhouba）參與的Kandadji水壩建造工程，不僅為尼亞美高層的尼日爾夢組成部分，也是中國[一帶一路]的重要項目之一。不過，隨着國際金融機構的制裁，這座已完成近80%的大水壩現已被迫停工。這是本台法廣（RFI）法文[訪談]（ENTRETIEN）節目近日的關注焦點之一。其中，本周五的對話人是一位熟知尼日爾的經濟學家。政治不穩定拖累了尼日爾幾代人的水壩夢。
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Kandadji水壩工程的地點位於尼日爾境內一處三國交界地帶(trois frontières)。當地距離尼日爾首都尼亞美（Niamey）西北約200公里。Kandadji大壩在不同中國官方機構中的譯名並不統一，有：坎大基、坎達吉或者凱大吉等等。
-- 法廣採訪巴黎的尼日爾問題專家 -
本台法廣（RFI）法文網在2023年08月11日星期五刊出記者亞瑟（Arthur Ponchelet）的一篇訪談，對話方是經濟學家Adamou Louche。他是一位了解尼日爾情況的專家、法國的尼日爾人理事會（CONIF）副會長。這篇[訪談]（ENTRETIEN）的法文原標題為[Pourquoi le barrage de Kandadji, dont la construction à l’arrêt «est très important pour le Niger»?]，中文可被譯為：[為何停建的Kandadji水壩，對尼日爾十分的重要？]。下面是簡介，以供分享。
-- 尼日爾有個長達半世紀的水壩夢 -
面對本台法廣（RFI）記者提出的第一個問題，經濟學家Adamou Louche介紹說，尼日爾超過三分之二的國土是沙漠。建造一座大型水電站是該國長期以來的夢想之一。
Kandadji水壩項目最早可以追溯到五十年前的上一世紀70年代。當時，尼日爾爆發了令人恐怖的大饑荒。時任總統賽義尼·孔切（Seyni Kountché，1931年-1987年）打算擁有一座大型的水壩。此後的歷任接班人，都將此作為優先任務，但至今未能圓夢。
-- 尼日爾的首座大壩已完工近八成 -
到了2008年，馬馬杜·坦賈(Mamadou Tandja，1938年-2020年) 擔任尼日爾總統的時代，這座大壩才奠基。當時的承建單位Zaroubegevodstroï (ZVS) 是一家俄羅斯企業。之後，由於各種原因被擱置了。
2021年，中國葛洲壩集團（Groupe Gezhouba）重啟了這個項目，並且取得進展。大壩現已完工了近80%。在政變發生之前，原本預計將於2025年交付。
-- 大壩將能讓尼日爾擺脫依賴鄰國 -
尼日爾首座大壩的重要性有二。Kandadji大壩包括一個發電能力100兆瓦的發電站。這不僅將能夠讓尼日爾擺脫對尼日利亞電力供應的依賴，還將能夠大大提高尼日爾的電力接入率，該國目前僅有大約20%的人口通電。而撒哈拉以南非洲的平均電力接入率為50%。此外，這座水壩將有助於緩解尼日爾的糧食危機。這座大壩將能夠改善45000公頃土地的產量，預計每年還將能夠出產40萬噸的穀物和蔬菜。
-- 政治不穩定拖累了大壩施工進度 -
Kandadji大壩工程的施工建造何以一拖再拖 ？就此，經濟學家Adamou Louche指出，原因是多方面的。其中就有政治不穩定不易於實現這個項目。這一地區的局勢很緊張，為了保證工作人員的安全，必須加強軍力。還需遷徙50000人，重新安置7000人。Covid-19疫情也拖延了施工進度。
負責施工的中企現已決定停工。理由之一是因為制裁。之前的參與方：世界銀行（BM）、非洲開發銀行（AfDB）和法國開發署（AFD）都已中斷支持。還有，關閉邊境造成許多需要進口的物品無法運送。
~. Fin .~