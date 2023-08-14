俄羅斯盧布兌美元跌破101 今年累計貶幅達30%

俄羅斯/經濟/盧布

俄羅斯盧布彙率持續走低，盧布對美元彙率周一(8月14日）自2022年3月23日以來首次突破100比1。法新社稱，盧布貶值受俄羅斯貿易收支惡化、貿易逆差加劇影響。俄羅斯央行周二將召開緊急會議。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，受俄羅斯對外貿易疲弱拖累，盧布兌美元周一下跌，並跌至2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭後崩盤以來的最低水平。

盧布彙價周一達到101.04盧布兌1美元的價位，創下近17個月來低點。自莫斯科2022年2月全面入侵烏克蘭以來，盧布累計貶值約25%。

*法新社稱，盧布貶值受俄羅斯貿易收支惡化影響，石油和天然氣銷售收入下降，導致貿易逆差加劇。而俄羅斯總統普京的經濟顧問將盧布今年以來30%貶幅，歸咎與俄羅斯央行寬鬆的貨幣政策。

面對俄羅斯通脹捲土重來以及國際制裁的影響，許多俄羅斯人開始擔憂生活水平下降，俄羅斯央行宣布周二就關鍵利率召開特別會議。

路透社報道，盧布急貶，普京經濟顧問歐雷希金（Maxim Oreshkin）周一在塔斯社（TASS）撰文表示，克里姆林宮希望盧布走強，預期不久後將正常化。此干預可能會促使俄羅斯央行在9月15日例行決策會議前採取行動。

歐雷希金寫道："盧布挫貶和通膨加速的主要原因是寬鬆的貨幣政策。"他還說，俄羅斯央行擁有在短期內讓情勢正常化的所有工具，並確保借貸利率降至可持續的水平。

歐雷希金並稱："盧布走軟導致經濟結構轉型複雜化，並對人們的實際所得帶來不利影響。"他說："盧布走強符合俄羅斯的經濟利益。"

俄羅斯央行周一表示，央行不認為盧布貶值會為金融穩定帶來風險，並暗示升息可能不遠。