吳釗燮：強化集體威懾是應對中國威脅最有效方法

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台灣外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，不挑釁是台灣政府的現行政策，避免戰爭向來是台灣的目標，台海爆發戰爭將是台灣和全球的浩劫；強化"集體威懾"力量則是應對中國威脅的有效方法。

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台灣外交部周一(8月14日）晚間發布新聞稿表示，吳釗燮7月31日接受美國資深記者及中國問題專家Lucy Hornby（霍恩比）專訪，全文昨以"吳釗燮談台灣的國際拓展"（Joseph Wu on Taiwan’s International Outreach）為題，在美國網絡雜誌"連線中國"（The Wire China）刊出。

針對中國攻台的可能性，吳釗燮強調，不挑釁是台灣政府的現行政策，作為負責任的一方，避免戰爭向來是台灣的目標，台海爆發戰爭將是台灣和全球的浩劫；強化"集體威懾"力量則是應對中國威脅的有效方法。

此外，台灣除了進行軍事改革、增強不對稱戰略能力外，也爭取理念相近國家支持，目前主要民主國家已形成共識，除持續明確反對中國片面改變現狀，並體認維護台海和平穩定是全球安全繁榮的關鍵一環。

談及中國擾台，吳釗燮指出，中國正對台採取灰色地帶戰略，派遣機艦長期侵擾，並跨越台海中線，目的在壓迫台灣，減少台灣防衛縱深及反應時間，並藉以削減台灣民眾抵禦意志，但中國的企圖並未得逞，當前台灣民眾捍衛國土、主權及民主生活方式的決心比以往更加堅定。

吳釗燮提到，中國向東海、南海擴大影響力，甚至遠及印度洋、非洲及拉丁美洲，也引起日本、美國、澳洲、加拿大等理念相近國家警覺，民主國家已更加團結，以應對中國威權主義擴張。

談到台美關係，吳釗燮表示，台灣民眾非常感謝美國對台灣的安全承諾，台灣也一直在各個領域與美國密切合作。台灣的防衛能力因此大幅提升。

比較當前台海情勢與1996年台海危機，吳釗燮認為，中國自1996年後致力於軍隊現代化，每年國防預算增長幅度高達兩位數，如今各界多認為中國軍力不容忽視。

另一方面，吳釗燮指出，中國當前決策模式越來越封閉，所有重大決策皆由中國國家主席習近平一人定奪，缺乏周延評估及政策討論，導致基層揣摩上意，處處以意識型態為考量，決策益趨民粹，中國在東海、南海的挑釁及在全球的戰狼外交等均為顯例。

吳釗燮強調，面對中國威脅，各國除應增加對中國的了解外，民主國家也應建立資訊分享機制，密切合作來因應人民解放軍或中國外交官員、甚至整個中國政府的挑釁行動。