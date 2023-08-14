德國外長專機第三次遭遇飛機故障

德國

據德國電視一台，《南德意志報》等報道，周一，德國外交部長貝爾伯克的專機在飛往澳大利亞途中發生機械故障，貝爾伯克當天不得不暫時滯留在阿拉伯聯合酋長國的阿布紮比。這是德國外長專機第三次遭遇飛機故障。

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綠黨籍外長貝爾伯克計畫訪問澳大利亞、新西蘭和斐濟一周。這是她的首次太平洋之行。周一凌晨，在阿布紮比按計畫短暫停留並加油後，貝爾伯克的專機再度起飛。但僅三分鐘後，即當地時間3點33分，機長發現起落架異常。盤旋兩小時並耗盡了約80噸燃油後，專機於當地時間5點33分重新安全降落在阿布紮比。

儘管政府飛機發生故障，貝爾伯克仍堅持前往太平洋地區。當地時間周一下午，被困在阿布紮比的代表團圈子表示，我們可能會在晚上或晚些時候繼續前往澳大利亞。將檢查是否有待用政府飛機或其它航空公司的定期航班可使用。

儘管如此，德國政府認為，機隊狀況良好。政府副發言人沃爾夫剛布希納表示，德國聯邦國防軍的飛行準備工作做得非常出色。這些飛機也“維護得很好”。對飛機來說，起決定性作用的不是機齡，而是維護狀況。這些飛機在安全性方面可以與任何新飛機相媲美。

德國高級政界人士如部長或總理朔爾茨通常使用聯邦國防部的飛機出國旅行。有16架飛機和3架直升飛機為此目的做好準備待用。

德國聯邦國防部發言人表示，與同類航空公司相比，該機隊的飛行準備狀態沒有更頻繁地受到故障的影響。只是機隊規模較小。“我們處於知名航空公司的技術水平，很正常。飛機由一家知名航空公司進行維護”。涉事飛機是一架A340-300飛機，計畫於九月底停止使用。