德國財長突訪基輔 支持提供烏克蘭"金牛座"巡航導彈

周一(8月14日）突訪基輔的德國財政部長林德納表示，支持向烏克蘭提供"金牛座"巡航導彈。俄羅斯入侵烏克蘭以來首訪基輔的德國財長稱，柏林在俄羅斯侵烏戰爭中"與基輔站在一起"，他並強調加強兩國之間的合作。烏克蘭要求德國提供金牛座遠程巡航導彈稱，對反攻至關重要；德國的萊茵金屬公司獲得烏克蘭巨額無人機訂單。

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法新社報道，林德納在結束基輔"閃電"訪問前，接受《圖片報》、《世界報》等媒體採訪表示，(向烏克蘭提供金牛座遠程巡航導彈），“我希望並認為這是可能的”。他還表示說，"戰爭期間，(行動）速度至關重要"。

林德納周一在乘火車抵達基輔後表示，"我們會肩並肩地與烏克蘭站在一起"。德國財長稱，將就德國財政部現在和未來要如何支持烏克蘭，與烏克蘭官員舉行"非常具體"的磋商，雙方不僅會討論當前局勢，"我們也會展望未來"。林德納表示，雙方討論將聚焦可能的合作領域，包括外國直接投資和海關問題。

林德納周一在基輔與烏克蘭財政部長馬爾琴科及烏克蘭總理什米加爾 (Denys Shmygal) 進行了會談。

德國財長表示，自2022年2月俄羅斯入侵開始以來，德國以人道主義、財政和軍事援助的形式向烏克蘭提供了約220億歐元。

他向烏克蘭官員表示： “烏克蘭決不能輸掉這場戰爭”。

烏克蘭總理什米加爾Telegram上發文稱，與林德納進行了重要的會談，他並感謝德國政府的支持。

烏克蘭總理表示，烏克蘭與德國共同開展了五項投資項目，價值約2.47億歐元，雙方並正在研究另外三個合作項目，總價值將超過7000萬歐元。

他表示，烏克蘭希望德國企業參與烏克蘭戰後重建。

烏克蘭總理並就沒收俄羅斯資產表示，加強制裁俄羅斯並沒收俄羅斯資產非常必要，這將是烏克蘭重建的主要資金來源。

兩國財長隨後簽署了一項聯合聲明，加強兩國之間的合作，特別是在金融市場、海關以及私有化和國家參股企業管理等領域；雙方還計畫展開支持烏克蘭加入歐盟有關協商。

法新社稱，德國政府目前面臨來自烏克蘭越來越大的壓力，基輔方面要求德國提供金牛座(TAURUS）遠程隱身巡航導彈，以支持烏克蘭對俄羅斯軍隊的反攻。德國政府由於擔心提供這種遠程導彈可直接打擊俄羅斯本土使衝突升級而拒絕這一請求。

烏克蘭總統顧問波多利亞克向德國《圖片報》稱，金牛座遠程巡航導彈對烏克蘭的反攻“至關重要”，他表示，基輔要求的德國“金牛座”導彈等遠程導彈將削弱俄羅斯的作戰能力。為了減輕德國對這類遠射程武器的擔憂，波多利亞克保證這些武器將“僅在烏克蘭境內使用"。

波多利亞克在X（推特）上寫道：“這不僅對俄羅斯遠郊儲備和資源造成破壞，也可加速烏克蘭進攻行動，並拯救烏克蘭士兵的生命，盡量減少生命損失。”

另據路透社報道，德國國防公司萊茵金屬（Rheinmetall）周一宣布，從烏克蘭當局獲得一份巨額無人機訂單。

萊茵金屬稱這份訂單價值數千萬歐元，公司將於今年向烏克蘭提供月神（Luna）無人機系統，並稱這是德國政府7月展開對烏克蘭廣泛軍事援助計畫的一部分。

萊茵金屬表示，該系統包括無人機彈射器、在無人機着陸時用來回收的選配攔截網，以及快速修復設備等。