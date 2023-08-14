李尚福出訪俄羅斯  回應外界改變立場揣測？

中國/俄羅斯

中國國防部長李尚福從8月14日開始對俄羅斯和白俄羅斯展開為期一周的訪問，此前，中國應邀出席在沙特舉行的結束烏克蘭衝突會談被普遍解讀為是中國立場轉變的表現。

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根據法新社發自北京的報道，中國國防部發言人在一份聲明中說："中國國防部長李尚福將於8月14日至19日訪問俄羅斯，出席第11屆莫斯科國際安全會議，並將訪問白俄羅斯。

根據聲明， 李尚福除了在莫斯科國際安全會議上發表演講外，還將與俄羅斯國防官員舉行會談。並將訪問白俄羅斯軍隊。

上個月，俄羅斯總統普京的外交顧問表示，普京打算應今年 3 月訪問莫斯科的習近平總統的邀請，於今年 10 月訪問中國。不過，到目前為止，北京尚未做出公開的確認，7月12日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，當被問及中方是否已邀請俄羅斯總統普京10月訪華，他說中方正就此同“一帶一路”合作夥伴保持溝通。

本月初，北京接受了沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼的邀請，派俄烏戰爭特使李輝前往沙特城市吉達，出席了於8月5日至6日舉行的關於如何結束烏克蘭衝突的會談。大約有40個國家出席了此次會議，該會議是為下個月的俄烏戰爭會議做準備，而作為衝突的另一方，俄羅斯卻並未獲得邀請。會議討論的焦點內容是烏克蘭的和平方案。中方派代表與會被評論普遍解讀為是北京立場的轉變，烏克蘭方面也對北京表示滿意。

就在會議結束後的第二天，中國外交部長王毅就（8月7日）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行電話會談，王毅強調中方將在烏克蘭問題上堅持獨立、公正立場，努力尋求政治解決烏克蘭問題。中國外交部會後發表聲明， 聲明強調，王毅也對拉夫羅夫表示，中俄將繼續在國際和多邊舞台上緊密合作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，並維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關係的應有之義。此舉被視為是中國派代表出席沙特舉行的吉達峰會之後，正試圖穩固與俄國的關係。華爾街日報此前報道稱，王毅在會談中向俄羅斯保證，中國政府在烏克蘭戰爭問題上的立場沒有動搖。

路透社報道指出，在上述聲明發布之前，中國外交部表示，週末在沙特舉行的關於和平解決烏克蘭危機的國際會談，有助於“鞏固國際共識”。