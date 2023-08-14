英國颱風戰鬥機在蘇格蘭以北攔截俄羅斯轟炸機

英國攔截俄戰機

英國國防部宣布，兩架俄羅斯轟炸機周一早上飛越蘇格蘭以北，英國數架颱風戰機緊急升空攔截。

在英國國防部2023年8月14日發布的這張照片中，英國皇家空軍一架颱風戰鬥機（左）正在監視一架俄羅斯圖-142海上偵察和反潛轟炸機。當日上午，來自蘇格蘭洛西茅斯皇家空軍的皇家空軍飛行員出動颱風戰鬥機攔截了兩架俄羅斯遠程海上巡邏轟炸機，當時它們正在北約北部空中警戒區內的設得蘭群島以北過境。

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英方表示，兩架北約代號Bear-F和Bear-J的俄羅斯反潛長程轟炸機圖-142，上午飛越英國蘇格蘭設得蘭群島以北，進入英國飛航情報區及北大西洋公約組織巡航區空域。英國空軍當即下令颱風戰機升空攔截。英方表示，“英國時刻準備反擊任何潛在的威脅英國領空的行動”。

近年來，涉及俄羅斯飛機和北約國家飛機的此類事件成倍增加，甚至在烏克蘭衝突開始之前就已如此。 它們經常發生在波羅的海上空，但也發生在黑海和其他地方。

周一上午，英國飛機從蘇格蘭北部的洛西茅夫皇家空軍基地起飛，攔截俄羅斯轟炸機。據指，圖-142轟炸機曾於今年5月初飛越蘇格蘭以北，英國戰機和北約成員國挪威的戰機聯合升空執行攔截。

英國一架“航海家”空中加油機周一也同時升空，全程執行空中加油任務。

英國武裝部隊國務大臣詹姆斯.希佩在聲明中說：“英國皇家空軍的機組人員對英國領空進行持續監視，並隨時準備進行干預，以確保我們國家的安全”。

據指出，兩架俄羅斯轟炸機未侵入英國領空。設得蘭群島位於英國領土最北端，介於挪威和英國之間，而洛西茅夫皇家空軍基地是英國空軍兩個快速反應警報站之一。

英國國防部表示，進入英國的飛航情報區的俄羅斯轟炸機足以對包括民航飛機在內的其它飛機造成危害，這些俄機往往不與地面的國際航空交通管制站應答聯繫。

周一早些時候，俄羅斯軍隊稱，其數架戰略轟炸機和戰鬥機在波羅的海、巴倫支海、挪威海、東西伯利亞海、波弗特海和楚科奇海的國際水域上空進行了 “有計畫飛行”。

莫斯科還聲稱，周一派遣了一架戰鬥機在北冰洋巴倫支海上空攔截了一架接近其邊境的挪威軍用飛機。