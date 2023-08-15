中國暫停公布今年來屢創新高的青年失業率

中國青年就業困難

法新社北京消息稱，周二（8月15日）中國表示暫停每月公布青年失業率的詳細數據，因為近幾個月來，青年失業率已達到創紀錄的水平。

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報道稱，中國城鎮16至24歲青年失業率今年以來逐月上升，6月為21.3%，創下歷史新高。經濟學家普遍預測該指數7月將進一步攀升。在中國，失業率只計算城市地區，因此只能反映部分情況。

中國國家統計局發言人付凌暉在新聞發布會上表示，政府將停止發布“全國青年人等分年齡段”的公開就業信息。

中國統計局所持的理由是“經濟社會發展變化，勞動力調查統計需要健全優化，比如在校學生規模不斷擴大，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，需要進一步研究。”

今年在統計局停止公布相關數據之前，中國的青年失業率持續處於較高水平，且逐月攀升，1—6月各月分別為17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%。自4月開始就超過2022年7月的19.9%，屢創2018年有統計以來的新高。

另據紐約時報報道，中國的青年失業率在過去四年中翻了一番，在這四年中，北京實施的“清零”措施引發了經濟波動，導致企業不敢招聘，許多學生的教育被中斷，很難獲得通向正式工作崗位的實習機會。

年輕人越來越難找到工作，這是人們對中國經濟現況感到擔憂的又一個跡象。在政府突然結束“清零”措施七個月後，由於出口下降、消費者信心下降，以及通貨緊縮的危險狀況，經濟陷入低迷。

外界同時注意到，周二早些時候，中國央行採取了一系列舉措，將關鍵利率推至新低。中國人民銀行預計將於下周降低基準貸款利率，該利率決定了抵押貸款和企業貸款利率。這樣做的目的是通過促使銀行增加放貸來刺激經濟。

紐時報道指出，青年失業率數據並不是中國當局今年暫停的第一份經濟報告。中國國家統計局33年前開始發布的消費者信心的月度數據在今年春天停止發布。

此前的調查顯示，在2022年，在為期兩個月的封鎖期間，中國人口最多的城市上海消費者信心大幅下降。該數據直到今年頭幾個月才剛剛開始恢復，雖然北京在去年12月初就在全國範圍內解除了封鎖。