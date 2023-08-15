中國7月數據疲軟令經濟前景暗淡 央行下調關鍵利率

中國經濟

中國周二公布的7月數據顯示經濟疲軟，多方面的經濟壓力正在加劇，這促使中國政府下調關鍵政策利率，以支撐經濟活動。

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中國國家統計局（BNS）今天8月15日公布的官方數據顯示，家庭消費的主要指標零售額在7月同比僅增長 2.5%。法新社說，這低於之前彭博社（Bloomberg agency）預期的3.6%。

中國7月份的工業生產也有所放緩，同比增長3.7%。低於分析師之前預計的4%，更低於6月的 4.4%。

今年前七個月，固定資本投資同比增長放緩至+3.4%，是自2020 年以來的最慢增速。這一指標反映了在房地產、基礎設施、設備和機械方面的支出，而政府過去一直依賴這些部門來刺激經濟活動。

路透社引述經濟學家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）說：“7 月份，中國所有的主要經濟指標，均低於一致的預期，大多數指標要麼停滯不前，要麼按月勉強增長”。

路透說，就在7月份一系列數據公布之前，中國央行出人意料地下調了一組關鍵利率，並在數小時後，又下調了其他利率，這凸顯了冠狀病毒Covid震撼全球金融市場後，中國的經濟反彈很快失速。

法新社說，為支持經濟活動，中國央行周二下調了中期貸款基準利率，向金融機構（MLF）提供的一年期貸款利率從之前的 2.65% 降至 2.50%，並向經濟注入了4000億元人民幣。

此外，據上周五公布的數據顯示，上個月中國家庭貸款數量是2009年以來的最低水平，這是中國消費疲軟的一個跡象。

路透說，在疲軟的中國數據和最新的寬鬆政策措施之後，亞洲股市停滯在一個月的低點，人民幣彙率跌至9個月來的最低點，而美元則基本保持堅挺。

這個報道引述三位直接知情人士稱，在首次降息後，中國的主要國有銀行被認為在拋售美元和買入人民幣，以阻止人民幣的快速下跌。主權債券收益率跌至三年低點，基準股指下跌。

慘不忍睹的債務

中國周二公布的糟糕數據正值市場對房地產行業進行嚴格審查之際，該行業與建築業長期以來一直佔中國GDP的四分之一。

最近幾天，中國最大開發商之一碧桂園一直是市場關注的焦點。之前該集團一直被認為財務狀況良好，但上周卻無法償還兩筆貸款利息。該集團有30天的寬限期，到時如果不能還款，就可能在 9 月份違約。

這種情況令市場感到緊張，因為碧桂園估計在2022年底，其債務約為11,520 億元人民幣。法新社說，這是一個慘不忍睹的債務，但彭博社估計這一數字要高得多，約為 14000 億元。