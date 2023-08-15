瑞典向烏克蘭提供近3億美元新的軍援

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瑞典政府周二(8月15日）表示，向烏克蘭提供近3億美元新軍事援助，主要是彈藥及軍事裝備。俄軍周二空襲烏克蘭西部兩大城市利沃夫和盧茨克，造成至少3人死亡。而俄羅斯國防部長紹伊古周二在有中國國防部長李尚福出席的一次會議上稱：烏克蘭的戰鬥能力“幾乎耗盡”。

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法新社報導，瑞典國防部長帕爾·瓊森（Pal Jonson）周二在記者會上表示，這是瑞典第13度向烏克蘭提供軍援，其中包括價值約2.8億歐元的彈藥和軍事裝備。

這些彈藥和裝備將提供CV-90步兵戰車、“阿契爾”(Archer)火炮系統和豹2式（Leopard 2）坦克使用。

瑞典此次軍援計畫還將包括掃雷設備和防空系統彈藥。瓊森表示，防空系統對於阻止俄羅斯在烏克蘭獲得制空權至關重要。他表示，這項援助是在“烏克蘭向我們表明了強烈的需要，特別是在彈藥和裝備方面”之後提供的。

瑞典1月曾宣布提供烏克蘭50輛裝甲戰車、阿契爾自走砲系統和輕型反戰車武器（NLAW）；隨後於2月份瑞典再次向烏克蘭提供軍援，包括派遣約10輛豹2式坦克，以及IRIS-T和鷹式（HAWK）防空導彈系統。

瓊森向媒體表示："在春季和冬季，我們提供了大型物資。現在我們正在確保烏克蘭人從長遠來看，也能夠利用這些物資在戰場上取得成功。"

另據報道，烏克蘭周二再次成為俄羅斯夜間轟炸的目標，此輪轟炸造成至少三人死亡。烏克蘭方面稱，俄軍的空襲主要針對西部兩個大城市利沃夫和盧茨克。

法新社報導，這輪30多枚導彈的轟炸行動，也擊中烏克蘭西部最大城市利沃夫一處遊樂場並引發火災，導致一棟5層樓住宅被燒焦，窗戶損壞。

俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，烏克蘭的戰鬥能力已“幾近耗盡”，並表示這場戰爭暴露了西方武器系統的弱點，莫斯科很快就會分享這些弱點。

紹伊古是在莫斯科舉行的一次安全會議上發表上述言論的，中國國防部長李尚福出席了此次會議。

紹伊古表示：“在這次特別軍事行動中，俄羅斯軍隊揭穿了許多關於西方軍事標準優越性的神話。”他補充道，“作戰行動初步結果顯示烏克蘭軍事資源幾近耗盡。”