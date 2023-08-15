碧桂園的“森林城市”與“超級鬼城”

碧桂園債務黑洞

碧桂園債務黑洞越來越大，天文級別! 一個據指能影響千萬中國人就業的頭號房地產商，怎麼會走到這一步呢？法國『費加羅報』認為從該集團一項“瘋狂的”宇宙級房產計畫『森林城市』可窺一斑。

中國房地產大王碧桂園在馬來西亞打造的“森林城市”被指淪為“超級鬼城”的可能性很大。

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“森林城市”項目起於2015年，耗資超過1000億美元，是一座在馬來西亞南部，靠近新加坡打造的“綠色與智慧的未來城”，結果是一場失敗。甚至前往參觀的觀察人士和媒體形容其為“鬼城”。未來城建在面積30平方公里的四座人工島上，本應吸引70萬居民，現在頂多有萬餘人住入。只完成28000個居住單位，裝修完畢的也只有四座島中的一座。根據馬來西亞『新海峽時報』報道，其中近90%的商店可能已被拋棄。

為什麼“森林城市”會淪為“鬼城”？費加羅報報道指錯誤出在房價昂貴，當地人無力購買。根據法國電視2台的報道，森林城市每平方米售價2800歐元，而馬來西亞人平均工資不超過700歐元。其中有些公寓甚至要價百萬歐元，當地人高不可攀。至於外國購屋者，尤其是中國富人，本來是“森林城市”計畫最初瞄準的目標，但是當地政府前後矛盾的聲明讓許多中國人打消了主意。2018年，馬來西亞時任總理聲明，他的政府不會允許外國人購買“森林城市”，後來，總理改變了主意，潛在的顧客還沒有轉過神來，中國領導人習近平下令嚴控資本外流。

不過，碧桂園仍在為自己的龐大的豪奢公寓計畫辯護。“森林城市”已經修好且開放了兩座高爾夫球場，兩座豪華旅館，一座國際學校，還有水族館。碧桂園對『新海峽時報』表示，說“森林城市”計畫失敗並不公平，“森林城市”將於2035年全部完成。不過，八月初，碧桂園宣布可能要在兩年內重新評估其發展規畫。

房地產商承認 :“新冠 大流行病和全球經濟放緩等不可預見的因素對發展勢頭產生了影響”，但請大家放心：他們已經聘請了 100 多家外國房地產中介向潛在買家推銷“森林城市”。

不過，“森林城市”項目或因集團正在經歷的危機而被顛覆。