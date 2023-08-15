美國："俄羅斯如與朝鮮達成武器協議 將違反聯合國決議"

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俄羅斯總統普京與朝鮮領導人金正恩周二(8月15日）相互致信，誓言加強兩國關係；美國立即做出反應表示，俄羅斯如果與朝鮮達成軍事協議將違反聯合國決議。另外，美國向聯合國安理會提出針對朝鮮侵犯人權問題召開會議，平壤強烈譴責。

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法新社報道，美國國務院發言人帕特爾周二向媒體表示，“朝鮮與俄羅斯之間任何形式的安全合作或武器交易無疑都將違反一系列聯合國安理會決議”。

在二戰結束紀念日及朝鮮半島擺脫日本殖民統治78周年之際，俄羅斯總統普京致函朝鮮領導人金正恩，呼籲加強與朝鮮的合作。

而朝鮮領導人金正恩在一份信函中也強調，"需要繼續發展兩國在安全和國防領域的戰略和戰術合作”。朝鮮國防部長康順南周二向在莫斯科附近舉行的安全論壇與會者宣讀了有關信函的內容。

法新社稱，美國懷疑俄羅斯正試圖從其朝鮮那裡獲取武器。

韓國、美國和日本領導人定於本周五在華盛頓舉行峰會，旨在加強安全合作，應對朝鮮的威脅。

另據報道，美國向聯合國安理會提出針對朝鮮侵犯人權問題召開會議，朝鮮政府官員周二對此表達強烈譴責與反對，批評美國此舉侵犯朝鮮主權。

朝鮮中央通信社（KCNA）報導，朝鮮外交部副部長金仙景周二就美國要求安理會召開會議發表談話，稱此為"對朝鮮尊嚴及自主權的暴力侵害"。

美國、阿爾巴尼亞和日本之前要求安理會於17日召開朝鮮人權會議，這將是由15國組成的安理會2017年底以來就此議題首次舉行正式公開會議。

與朝鮮交好的中國代表已表示反對，但路透社引述美國高層官員報導，美方有信心至少可達到9票支持的門檻；而中國作為安理會常任理事國的否決權，不適用於程序議題。