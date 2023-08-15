美日韓領導人峰會：三國外長稱將是"合作的歷史性機會"

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美日韓領導人會議18日將在美國召開。美日韓3國外長周二(8月15日）晚先舉行了約1小時的線上會議，一致同意這次美日韓峰會是3國合作的歷史性機會。

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中央社援引日本外務省周二晚發布新聞稿表示，日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯、韓國外交部長樸振周二晚舉行視頻會談。在會談一開始，林芳正首先就美國夏威夷州毛伊島山火導致重大災情一事，向美國人民及美國政府表達由衷的慰問之意，並希望災區早日重建。

在周二晚日舉行的美韓外長視頻會談中，3位外長都對日美韓3國合作的進展都表示歡迎。3位外長也一致認為，在當前圍繞日美韓的安全保障環境趨於嚴峻之際，3國的合作不僅針對朝鮮，對區域和國際社會的和平穩定，以及"自由開放的印度太平洋"將更為重要。

日美韓外長都認為，8月18日將舉行的日美韓峰會將是3國合作的歷史性機會。同時，為了使日美韓峰會順利舉行，將持續密切合作協商。

美日韓峰會由美國總統拜登主辦，將在美國華盛頓近郊戴維營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅將出席。

這將是3位領導人首度以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在戴維營招待外國領導人，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的相互信任關係。

美國駐日大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）本月10日接受媒體採訪時表示，這次日美韓3國峰會將確認今後每年舉辦，以加強合作推動"自由開放的印度太平洋"。3國峰會結束後將發表聯合聲明。

路透社引述華盛頓高級官員披露，這次的美日韓峰會將發表一項聯合聲明，內容包括強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。

路透社報導，一名官員表示，美日韓峰會的聯合聲明將納入維持台海和平穩定的內容，但確切措辭還將持續協商。

報道稱，美國與日韓之間已有正式的共同防禦協議，但鑒於中國勢力不斷擴張及其意圖令人日益擔憂，美國希望日韓之間能夠更密切合作。

一名美國官員表示，"我們預計將採取一些措施，讓我們在安全領域更緊密合作"，"提升共同安全戰略"。