西安通告： 家有嫌犯不歸 查直系三代

中國社會

在中國國安部號召全民抓間諜的緊張氣氛下 ，陝西公安部門卻把目標對準了“滯留境外涉詐高危人員”，威脅如不按期投案，追查直系三代。

中國西安警方8月15日通告，“滯留境外涉詐高危人員”如不按期投案，追查直系三代。這一措施似乎具有普遍性。

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西安公安局長安分局8月14日發布的通告令顯示，官方打擊的主要對象是 “滯留緬北”、“滯留金三角”，“滯留阿聯酋”，“滯留柬埔寨人員”。那麼，他們的罪行是什麼，當局沒有提任何具體事實。“滯留”為什麼涉罪？ 並不清楚。公安局將他們一律稱之為“涉詐高危人員”。

有人猜想，大概人在境外，而且“滯留”，公安局已不可能想抓就抓，所以他們是“高危人員”，要他們投案自首的緊迫性就非常之高了？

令人吃驚的是西安公安局這一通告令殺氣騰騰，威脅面大，涉及面廣，甚至威脅到“涉事人”或者“疑似涉事人”的家屬、親戚，讓人聯想到中國古代一人犯法，株連九族的酷刑。

當局通告稱，“非法滯留境外涉詐高危人員”必須在9月10日前“通過正規渠道入境回國”，而且，在入境前14日必須“提前自主或委託家屬向戶籍地派出所報備。”

如不按期入境，“一律對本人或者直系三代家庭成員在入團、入黨、參軍、考錄公務員和事業編製等財政供養人員政審時依法依規從嚴審核。”

網友的反應也很新奇：

“我都呵呵了，查你三代!”

“您也不調查一下他們有沒有人生自由，有沒有行動自由，能不能回來？”

“這麼壞，能不能開除中國國籍？！”

西安公安局稱，依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》等法律規定：

要求家屬應主動配合公安機關說服“滯留境外高危人員”“儘快回國投案自首”，而且在公安局眼中，單位、組織和個人都有“包藏”嫌疑：“任何單位、組織和個人為滯留境外違法犯罪嫌疑人提供隱藏處所、財物交通工具、通風報信、作假證明包庇或者提供其他便利條件幫助其逃避處罰的，將依法追究法律責任。”

如果“高危人員”最終不肯回來並在他國安家落戶怎麼辦？將“一律視作“下落不明”凍結戶籍，凍結後停止身份證、行駛證等一切戶籍業務及相關業務辦理。”

此舉如同號召全民抓間諜，上海等地號召大家舉報腐敗醫務工作者一樣，西安公安局號召“廣大人民群眾積極舉報”滯留境外高危人員。

據指中國多地警方都在要求“滯留境外高危人員”限期回國，但發展到株連家人，西安難道搶先了一步？或者是中國各地的普遍措施？