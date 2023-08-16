中國有猛推減肥藥 股市與市場轟轟烈烈

中國/減肥藥

中國藥企爭相研發國產版“減肥神藥”。諾和諾德的司美格魯肽在新一代減肥藥市場佔據主導地位，但在中國，有數十種使用相同機制的藥物正在進行臨床試驗。不僅是華東醫藥，海正藥業（600267.SH）、愛美客、恆瑞醫藥等多家企業在減肥藥領域布局，奮力搶灘市場，使中國減肥市場一時間轟轟烈烈。

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據FT今天報道稱，中國藥企爭相研發國產版“減肥神藥”。雖然諾和諾德的司美格魯肽在新一代減肥藥市場佔據主導地位，但在中國，中國製藥企業正在研發國產版“減肥神藥”，它們要在這個全球最大的抗肥胖藥物市場之一與西方制藥商展開競爭。

中國是世界上超重和糖尿病人口最多的國家。中國製藥企業希望在國內市場與丹麥製藥集團諾和諾德(Novo Nordisk)的先鋒藥物展開競爭。如果成功，它們還可能在西方提供更便宜的替代品。

該報道稱，國外“減肥神藥”業績高，引得各路資本競折腰。

就中國醫藥竟投減肥藥開發，中國官方媒體報道稱，近日，減肥藥界迎來重磅消息：首個國產GLP-1類“減肥神藥”利拉魯肽獲批上市。該消息將國產“減肥神藥”主角華東醫藥推向聚光燈下的同時，也引發了市場對該領域資本動向的關注。

該報道稱，不僅是華東醫藥，據Insight數據庫，國內還有海正藥業、愛美客、恆瑞醫藥等多家企業在減肥藥領域布局。

國外產品中，則有諾和諾德（NVO.US）、禮來（LLY.US）、輝瑞（PFE.US）等製藥巨頭爭相研發投入減肥藥相關管線，奮力搶灘市場。

醫療行業人士分析，資本紛紛湧向減肥藥賽道，必然是看好該領域的未來市場空間。

據弗羅斯特沙利文數據，2021年國內減重市場規模為21億元，2017年至2021年複合增速為71.4%，預計2026年市場規模可達111億元。巴克萊銀行估計，未來10年，全球減肥市場的價值可能突破1000億美元。