中國洪災可能加劇穀類作物的病蟲害

中國宣布措施保護秋糧

路透社報道稱，在警告東北部最近發生的洪災可能加劇病蟲害發生率風險之後，中國政府周三呼籲採取措施保護糧食作物。

在黑龍江省，颱風 "杜蘇芮"的餘威導致雨水和洪水泛濫，一輛汽車墜入公路塌陷坑中。2023年8月3日。

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報道稱，中國農業部在一份聲明中表示，到目前為止，病蟲害“相對較輕”，對秋糧生產的影響不大。不過，農業部警告說，洪災“可能會加劇”病蟲害的流行，從而減少玉米、水稻和大豆的收成。

路透社指出，近幾周來，中國北部和東北部的農田因為颱風“杜蘇芮”和“卡努”先後過境，遭受嚴重洪澇災害。

“極端天氣條件可能導致嚴重病蟲害，影響某些地區的棉花、玉米和大豆”，中國農業部補充說。

按中國農業部舉例來看，內蒙古近 1 300 公頃土地受到嚴重影響。有關部門周二在黑龍江省北部召開會議，討論保護穀物等農作物免受這些疾病侵害的措施。

路透社接着引述中國國家電視台央視上周報道稱，中國最大的糧食生產省份黑龍江近 2% 的播種面積遭受暴雨襲擊。

目前，儘管遭受洪災，中國農業部維持對玉米產量的預測不變，即2023/2024 年產量將達到 2.8234 億噸。

央視報道還說，周一，中國副總理劉國忠表示，被洪水摧毀的基礎設施必須迅速修復，最大限度降低災害對農業生產的不利影響。