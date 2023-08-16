中國特色大國外交新低潮：習近平今年出訪僅1次

中國/大國外交/習近平

中國領導人習近平過去10年積極出訪，但今年僅在3月出訪俄羅斯一次，迄今只在國外度過2天時間，雖然年底前有3項國際峰會等待他參加，但仍恐創下“中國特色大國外交”以來的新低潮。2022年12月，中國外長王毅談2023年中國特色大國外交6大任務時還強調，2023年元首外交將掀起新高潮，但並未出現。

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據中央社今天引述消息報道稱，2014年11月，習近平在中央外事工作會議上明確提出了推進中國特色大國外交的戰略思想。他指出，中國必須有自己特色的大國外交。2022年9月中國中宣部舉行“中國這十年”系列主題新聞記者會，介紹習近平上任後的外交工作，指10年來，習近平42次出訪，足跡遍及五大洲69個國家，曾經一個月4度踏出國門，一周主持70場雙多邊活動。

即使疫情發生後，習近平也積極開展“雲外交”，與外國領導人和國際組織負責人通話181次，以視訊方式出席重大外事活動78起。

2022年12月，中國外長王毅談2023年中國特色大國外交6大任務時還強調，2023年元首外交將掀起新高潮，但並未出現。

中央社引述美國之音今天消息稱，習近平今年可能創下自他提出“中國特色大國外交”以來出訪國家最少、出訪時間最短的紀錄。

截至8月15日，今年習近平僅在3月出訪俄羅斯一次，全年只在國外度過2天時間。

而外媒統計，至2019年間，習平均每年出訪14次，數量超過時任的美國總統。

報道引述美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）印太研究資深研究員索博利克（Michael Sobolik）說，對習近平而言，不幸的現實是，中國經濟目前表現不佳，一帶一路倡議比幾年前更弱，而中國自身的侵略行為，使得習近平所謂建立人類命運共同體變得更加困難。他說，在外交政策方面，中國共產黨是自己最大的敵人，習近平現在不是處於這10年裡的高點，而是低點。