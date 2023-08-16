中融國際信託集團違約  全球股市走低

中國/經濟

彭博新聞社，華爾街日報與路透社都先後報道說，中國國內重要的信託公司，中融國際信託公司自上個月來未能向多家公司支付數十個投資產品的票息與本金，中國房地產危機的衝擊波正逐漸顯現，紐約，東京以及香港股市都應聲而下跌。

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正如觀察家們此前預料，中國的房地產危機必將對信託行業造成衝擊，根據華爾街日報提供的數據，2019年年中，約有15%的信託資產投資於房地產。儘管過去幾年，與房地產掛鉤的信託產品違約率上升，許多資金信託都縮減了對房地產的投資。截至今年3月，這類投資僅占資金信託總資產的7.4%。但未兌付房地產信託產品的絕對金額仍然相當可觀，約為1,560億美元。

路透社報道說，在兩家上市公司公開披露未收到中融集團的期款後，中融國際信託有限公司在北京會見了數十名投資者，公司合規總監、總法律顧問王強表示：該集團不打算履行數十款已到期產品的還款義務。

中融信託集團並未就此回應路透社的提問，無論是彭博社還是路透社均未能聯繫到王強本人.

中融信託公司成立於1987年，註冊地為黑龍江省哈爾濱市，前身為哈爾濱國際信託投資公司，是經中國銀監會（現銀保監會）批准設立和監管的金融機構，業內人士認為其擁有央企背景。

中融的拖欠款加劇了市場對房地產危機蔓延至金融業的擔憂。今天周三，東京與香港股市開盤普遍下跌，昨天周二紐約證券交易暴跌， 道瓊斯指數下跌1.02%，納斯達克指數下跌1.14%，標準普爾500指數回落1.16%。

法新社指出，其中原因除了擔心中國經濟之外，同時也表現了市場對美國銀行的金融穩定性擔憂。

歐洲股市周三開盤也同樣走低，投資者在等待歐元區和美國的宏觀經濟指標，以及美國中央銀行最新貨幣政策會議紀要的公布。不過，巴黎股市在開盤之後逐漸回升。

針對外界對中國經濟的擔憂， 中國外交部發言人王文斌8月16日在記者會上表示：中國經濟的復蘇需要曲折前行，困難和問題不可避免，但是中國從不迴避問題，正在積極採取措施解決問題，成效已經或正在顯現。