因經濟不好？許家印與髮妻離婚消息甚囂塵上

中國/恆大/碧桂園/許家印

中國財經界近來連連驚爆債務違約之際，香港富商李嘉誠的長實集團於北京推銷的新建案降價賣，同時業界盛傳，債台高築的中國地產開發巨賈恆大集團主席許家印可能與髮妻丁玉梅已離婚。

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中央社引述消息今天報道稱，中國財經界近來連連驚爆債務違約，恆大集團主席許家印傳可能與髮妻丁玉梅已離婚。

正當中國指標民營與國有房企碧桂園及遠洋集團，還有中植系控股公司中融信託驚爆債務違約，率先爆發償債難的恆大集團14日晚間發布公告，未稱丁玉梅是許家印配偶，而是“獨立於本公司及其關聯人士的第三方”。據公告中的這般描述，自15日起，懷疑“許家印離婚”的消息不脛而走，而且被質疑是“技術性離婚”，藉此分割許家印以規避債務。

不過法界人士指出，依中國法律規定，即使離婚，在婚姻內產生的共同債務仍需共同償還，離婚無法達到隔離個人債務與夫妻共同債務的目的。

綜合以上，這位法界人士分析，許家印與丁玉梅兩人之間可能已達成某項依法分割的協議，彼此不再是關聯方，但因關聯方的法律界定不僅止於夫妻，所以並不能判定許家印與丁玉梅已離婚。

據該報道，婚姻問題被市場質疑的背後，是恆大資不抵債的現狀。據7月恆大旗下3家主要公司發布的財報，中國恆大、恆大汽車、恆大物業總負債逾2兆6000億，而總資產僅約1兆9600億。