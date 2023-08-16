大陣仗抓了個陰謀襲擊派出所的國安間諜 遭質疑是否搞笑

中國/全民抓間諜

中國國家安全部昨（15）日發布公告，披露一起“妄圖顛覆國家政權”的案例。文中稱雲南某學校一名退休幹部，策畫從境外購買武器，並於網絡上招募“敢死隊”密謀暴力行動。據台媒今天報道稱，不過，出於該行動是在春節期間襲擊雲南昆明市的派出所，中國自己輿論諷刺稱該間諜案過於搞笑，該退休幹部的攻打目標應至少是省政府等級。

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據新頭殼稱，只密謀襲擊派出所？中共國安部揭間諜案被批搞笑：“至少打個省政府”。

中國國家安全部於公告中稱，隨着近年境外敵對勢力試圖顛覆中共政權，中國政治安全面臨敵情形勢，國家安全機關遂開展整肅工作，除矢言將準確把握“四大屬性”，包括政治安全的根本、人民、複雜、全局性，更披露一起國家安全機關此前破獲的間諜案。

中國國家安全部稱，國家安全機關於 2016 年工作發現，雲南某學校一名退休幹部，長期在網絡上發表反動（反革命）言論。他主動聯絡境外敵對組織骨幹成員，策畫從境外購買武器，在境內招募所謂的“敢死隊”，密謀實施暴力行動，並將該行動命名為“中國班加西工程”，妄圖顛覆國家政權。國家安全機關積極行動，在該案還處於犯罪策畫階段時，一舉將所有涉案人員抓捕歸案。

該報道引述據此前消息，該名退休幹部密謀於 2017 年春節期間在雲南昆明襲擊派出所，並搶奪駐軍彈藥庫，實施斷水、斷電及縱火行動。若行動成功，他將通過網絡公布他草擬的政治訴求；若行動失敗，則想辦法撤退到境外。當時中國安全機關也揭露了其餘不同“間諜”案，包括掌握某國家機密的航空研究所副總設計師，密謀移民西方國家。

該報引述中國旅外作家“方舟子”於社群媒體“X”（原推特）上諷刺，稱這些間諜案太過搞笑。據他表示，前雲南高校員工在微信群招募敢死隊，策畫攻打昆明派出所。“真要攻打也得打省政府吧，派出所算什麼？”方舟子並質疑，其他案件都點名了，為什麼不透露這個人的名字。