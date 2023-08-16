拜登曾形容“定時炸彈” 中國指控西方誇大其詞唱衰中國經濟

中國/經濟

中國承認經濟以及就業有困難，但指控西方誇張，並在唱衰中國。

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周三，中國承認經濟 "困難重重"，但批評西方國家懷疑中國維持全球增長能力的悲觀情緒。中國稱，"事實將證明他們是錯誤的"。

中國所指西方的評論是在最近幾天中國公布了令人失望的經濟數據之後發表的，中國的這些數據導致媒體發表了大量文章，世界股市也因之下跌。

上周，美國總統喬-拜登也將中國描述為 "一顆定時炸彈"，並特別提到了中國經濟的放緩。

據中國外交部發言人汪文斌周三表示："中國的經濟復蘇將不得不乘風破浪、曲折前行，困難和問題因此不可避免。他在例行記者會上強調：但中國從不迴避問題，要積極採取措施解決問題，而且已經或正在看到成效。

當被問及西方批評中國經濟放緩與中國作為全球經濟推動力的角色不相稱時，中國外交部發言人譴責了西方的悲觀情緒。據汪文斌稱，"少數西方政客和媒體渲染和誇大中國疫後經濟復蘇的階段性困難。最終，事實將證明他們錯了"。

據法新社，然而，中國有幾項指標仍處於悲觀狀態。中國國家統計局（NBS）周二公布，作為消費的關鍵指標，7 月份零售額同比增長 2.5%。這一數字遠低於 4 月份（+18.4%），也低於分析師的預期。

根據官方數據，16-24 歲人群的失業率也達到了創紀錄的水平，超過了 20%。

另一個跡象表明，經濟復蘇的動力正在耗盡，上個月對家庭的貸款達到了 2009 年以來的最低水平。7 月份的工業生產也有所放緩（同比增長 3.7%），而上個月為 4.4%。

法新社還說，幾家負債纍纍的房地產開發商的困境、消費者信心的低迷以及全球經濟的放緩，都對中國商品的需求造成了壓力，從而影響了中國的經濟活動。

但中國政府仍寄希望於實現 2023 年 "5% 左右 "的增長目標。

從 2023 年第一季度到第二季度，中國的 GDP 僅增長了 0.8%。

但對此，中國外交部發言人汪文斌在周三更願意強調中國經濟上半年整體增長 5.5% 的事實。他說：這比美國的增長率高出三個百分點。汪文斌還對中國增加科研投資和擴大光伏發電能力表示讚揚。

汪文斌強調：“我們有信心、有條件、有能力實現全年經濟社會發展目標，引領中國經濟這艘巨輪駛向更加廣闊的未來，繼續成為全球經濟復蘇和增長的引擎。”

據法新社說，據國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國經濟今年將增長5.2%。與前一天華爾街和歐洲市場一樣，對中國經濟健康狀況的擔憂今天也拖累了香港股市。