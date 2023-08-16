美國新民調對中國很負面 百分之84的受訪者罕見說對習近平無好感

中國/美國

路透/益普索的一項新調查顯示，美國兩黨多數人贊成對中國商品加征關稅，並認為美國需要加強應對中國軍事威脅的準備。新民調還針對中國喜好度，顯示75%的美國人對中國持負面看法。

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這項為期兩天的民意調查於周二結束，顯示出在美中關係跌至數十年來最低點之際，美國人對中國的全球影響力深感擔憂。約 66% 的受訪者表示，他們更有可能支持 2024 年總統選舉中“支持對中國進口商品加征關稅”的候選人。

另有66%的受訪者，其中包括58%的民主黨人和81%的共和黨人，同意美國“需要採取更多措施應對來自中國的軍事威脅”的說法。

儘管如此，只有 38% 的美國人支持在中國發動襲擊時可能部署美軍保衛台灣，這表明任何尋求美國軍事介入涉及中國的衝突的總統都面臨著政治限制。

兩黨對中國的擔憂有助於解釋共和黨總統候選人對中國採取日益強硬的立場。近幾個月來，共和黨入主白宮的候選人每天都在攻擊中國，每位候選人都試圖向選民表明，他們最有能力對抗美國的地緣政治敵人。前總統特朗普、佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯和前聯合國大使尼基·黑利都呼籲美國終止與中國的永久正常貿易關係，這將限制兩國之間的經濟聯繫。

拜登試圖通過高層官方接觸來穩定中美之間激烈的競爭。但在最近的籌款活動中，總統稱其經濟為“定時炸彈”，並稱其領導人習近平為獨裁者。

路透社/益普索在線民意調查在全國範圍內進行，收集了 1,005 名成年人的反饋，其中包括 443 名民主黨人和 346 名共和黨人。它的可信區間（精確度衡量標準）在任一方向上大約為 4 個百分點。

根據民調結果，75%的美國人對中國持負面看法，而84%的人對習近平至少有輕微的負面看法。約 65% 的人認為中國政府試圖影響美國大選。

雖然一半的受訪者支持向台灣提供軍事裝備以阻止中國大陸可能發動的攻擊，但 42% 的受訪者反對在台灣部署美軍，20% 的受訪者表示他們不知道。

美國中央情報局局長威廉·伯恩斯表示，習近平已命令軍隊做好2027年入侵台灣的準備，但這並不一定意味着他會繼續這樣做。

路透社稱，北京從未放棄使用武力將台灣置於其統治之下。

拜登在2022年表示，如果中國入侵，美國軍隊將保衛台灣，這似乎超越了美國長期以來的“戰略模糊”做法，但沒有明確表示是否會對此類攻擊做出軍事反應。但他的政府一貫表示，美國對台政策沒有改變。