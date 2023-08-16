李尚福訪2俄時 中國軍事代表團出席美國在斐濟舉辦的防務會議

美國/太平洋防務/中國/斐濟

中國軍事代表團參加了美國在太平洋島國斐濟主辦的國防部長會議。根據斐濟政府聲明顯示，中國中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起靈將軍率領中國代表團出席了該年度印太地區防長會議。

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據路透社今天報道稱，美國印太司令部司令約翰·阿奎利諾海軍上將和斐濟軍事指揮官喬恩·洛加瓦圖·卡盧尼瓦伊少將將主持這次會議，該地區 27 個國家參加會議。澳大利亞國防部長安格斯·坎貝爾也出席了為期三天的會議。

中國軍事代表團出席美國在斐濟舉辦的這次防務會議。美國印太司令部和中國國防部沒有立即就中美代表團是否舉行雙邊會晤發表評論。

中美之間凍結的高層軍事對話今年受到密切關注。中國國防部長李尚福和美國國務卿勞埃德·奧斯汀並未在六月於新加坡舉行的安全會議上會面，雙方均出席了此次會議。中國拒絕了美國提出的會面提議。

中國國防部長李尚福目前在俄羅斯與白俄羅斯地區訪問。

斐濟總理西蒂維尼·拉布卡在會上呼籲進行對話，並表示太平洋應該成為“和平區” ”。拉布卡在周一的開幕致辭中表示，這是該地區的關鍵時刻，儘管地緣政治緊張局勢日益加劇，斐濟仍希望該地區成為“和平區”。他還說：“基於規則的秩序是我們抵禦侵略的盾牌，我們有責任大力支持和捍衛它。”他說，戰略競爭可以與相互尊重共存。

據斐濟總理稱，“只有通過促進信任和對話，我們才能克服互聯世界的複雜性。”