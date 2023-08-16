法新社：失業問題令中國年輕人憂心忡忡

中國/青年事業率/經濟

中國宣布了暫停公布 16-24 歲年輕人令人擔憂的失業數據。北京的年輕人怎麼看？法新社報道稱，互聯網上和北京街頭年輕人的情緒證實了就業市場的黯淡現狀。

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根據中國 6 月份公布的最新統計數據，16-24 歲年齡段約有 21.3% 人口失業，創下了新高。 但 7 月份的數據尚未公布。國家統計局（NSO）周二表示，暫時不再公布各年齡段的失業數據，理由是需要政府研究人員用來收集數據的統計方式“需要進一步完善和優化”。

幾個小時內，該消息在微博上登上熱搜，瀏覽量就超過了1.4億。法新社報道，微博社交網絡上一位持懷疑態度的網民寫道： "翻譯：讓我找到一種新的統計方法來降低失業率，" 另一位網民寫道："我甚至無法想象真實的失業率是多少。“ 還有一位網民調侃道："不公布數字=沒有失業";另一條評論寫道，“這是目前唯一一條真正有效的應對青年高失業率的政策。”

在首都北京的街頭，一位18 歲的女大學生告訴法新社記者，她對自己找到工作的機會感到悲觀。這個學生專業是環境設計，她的擔心是隨着人工智能的蓬勃發展，可能讓她失去設計領域的工作機會。她說，想到將來找工作時，我當然會忐忑不安。不過，還在讀本科一年級的她說現在盡量不去想太多！

法新社報道繼續寫道， 已經就業的勞動人情緒也很悲觀。一些年輕人面對就業市場的狀況，更願意繼續上學或者準備考公務員。一位 29 歲的職業女性也說，她的一些朋友想換工作，但無法實現。她告訴法新社記者："有些人投了一個月的簡歷，還參加了幾次面試，但都沒有成功她說："提供的薪水並不高。而且你還得經常加班。就業市場競爭非常激烈......"

紐約時報同一主題報道指出，中國的青年失業率在過去四年中翻了一番，在這四年中，北京實施的“清零”措施引發了經濟波動，導致企業不敢招聘，許多學生的教育被中斷，很難獲得通向正式工作崗位的實習機會。

就中國停止公布青年事業率指出，紐時分析認為，這樣的決定可能會加劇投資者和高管的擔憂，他們表示，政府對信息的控制日益收緊，導致在中國開展業務變得越來越困難。而年輕人越來越難找到工作，這是人們對中國經濟——世界第二大經濟體——感到擔憂的又一個跡象。在政府突然結束“清零”措施七個月後，最近中國官方公布的一系列數據顯示出口下降、消費者信心下降，以及通貨緊縮（物價長期下跌）的危險狀況，顯示經濟陷入低迷。

中國的年輕人正面臨著勞動力供需的巨大缺口。根據官方數據，今年的高校畢業生預計將達到1160萬人，這是有史以來人數最多的一屆，比去年增加了近100萬人。未來幾屆的規模預計會更大，而經濟增長甚至在疫情之前就開始放緩。