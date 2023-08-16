中國/美國/馬斯克

在純電動汽車（EV）材料領域，中國的存在感正在增強。日本經濟新聞等對美國特斯拉的1萬3428家推定供應商進行分析後發現，在蓄電池領域，中國企業的佔比達到4成，按國家和地區來看，數量最多。為了確保在經濟安全保障方面的重要物資，各國已開始加強監管和擴大投資。在稱得上是純電動汽車核心部件的電池材料領域，中國正在逐步掌握主導權。

馬斯克的特斯拉在中國上海工廠一景

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據該報稱，特斯拉的EV電池4成依賴中國。此次按國家和地區對比了按行業分類代碼選定的特斯拉供應商，從鋰離子電池相關供應商來看，中國排在第1位。在總共61家“蓄電池”相關供應商中，中國企業佔39％，在42家“有色金屬精鍊”（不包括鋁精鍊）供應商中，中國企業佔40％，按國家和地區來看，均位列第一。

在102家“無機化學”供應商中，中國的佔比同樣最高，達到33％，由此可見特斯拉對中國的依賴程度之高。

FRONTEO用最高為10的“Choke Point Score”指數來顯示最終產品製造商對供應商的依賴程度，此次以該指數為基礎，分析了特斯拉的主要客戶。該指數方面，中國大型鋰加工企業贛鋒鋰業（Ganfeng Lithium）為6.8，大型無機化學企業聯瑞新材（Novoray Corporation）為7.1，鈷材料企業浙江華友鈷業為5.7分，對特斯拉具有較大影響力的企業浮出水面。

對中國的依賴可能存在風險。日本經濟新聞引述FRONTEO董事山本麻理指出：“最令人擔憂的問題是，中美主導權之爭導致供應鏈斷裂，電池採購變得困難”。EV需要使用數量龐大的零部件，如果特定供應商停止供貨，將無法繼續生產。

中國8月1日對作為半導體材料使用的稀有金屬鎵和鍺相關產品的出口進行管制。這被認為是針對以美國為中心對尖端半導體對華出口強化限制的對抗措施。如何擴大限制對象取決於中國的考量。

據日本經濟新聞說，在中美對立日益嚴重的背景下，特斯拉也在着手降低對中國的依賴度。5月底，馬斯克3年來首次閃電訪問中國，與多位中國政要等舉行了會談。雖然表現出重視中國的姿態，但背後已周密着手降低風險的政策。