碧桂園案衝擊下再報中國新建住宅價格今年首次下跌

中國/房地產

中國7月份新建住宅價格今年首次下跌，這是一系列悲觀數據中的最新一個，這些數據表明更廣泛的經濟動力迅速喪失，並突顯了採取更大膽政策支持的緊迫性以支持經濟包括房地產領域活動。

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中國新建住宅價格今年首次下跌，顯示經濟前景黯淡。路透社根據國家統計局 (NBS) 數據計算得出，繼 6 月份持平後，環比下降 0.2%。繼 6 月份持平後，價格較去年同期下降 0.1%。

房價下跌之際，主要開發商的債務危機不斷惡化，房地產投資和房屋銷售下滑。大多數分析師預計未來幾個月房價和銷售將進一步下跌，這對政策制定者構成挑戰，因為許多經濟領域在需求疲軟的情況下面臨著越來越大的壓力。

據路透社今天稱，周二的數據加劇了過去一個月左右的一系列疲弱經濟指標，並引發了中國觀察人士的呼籲，要求中國當局推出更大膽的支持措施，以阻止經濟增速下滑。

儘管擴大了對開發商的財政支持以及對首次購房者和升級者的激勵措施，但曾經是經濟增長支柱的中國房地產行業仍在苦苦掙紮。

70個城市中，7月份新建住宅價格環比下降的城市有49個，上月有38個城市。

上個月，中國最高領導人在政治局會議上誓言要調整房地產政策。住房監管機構還敦促採取措施支撐該行業，例如降低首次購房者的住房抵押貸款利率和首付比例，以及放鬆對想要升級房屋的人的抵押貸款限制。包括鄭州在內的一些城市已經放鬆了一些房地產限制措施，以提振市場情緒。西安、福州等省會城市正在考慮降低購買第二套住房的居民的首付比例。

然而，大多數經濟學家預計房屋銷售和價格的下行趨勢將持續一段時間。