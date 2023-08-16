華日：降息、隱藏數據 中國煞費苦心之舉對經濟能有多大幫助？

中國/經濟

面對又一串糟糕的經濟數據，中國政府祭出了一套精心打磨的應對策略： 下調利率，並暫停公布一些可能令人尷尬的經濟數據。降息、隱藏數據：中國煞費苦心之舉對經濟能有多大幫助？華爾街日報引述投資者和經濟學家表示，降低借貸成本和減少透明度並不是中國重振增長和修復不斷下滑的信心所需要的。

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據該報稱，隨着今年夏天最新一批畢業生完成學業，經濟學家預計青年失業率會有所上升。中國經濟在一系列挑戰下步履蹣跚，這些挑戰包括曠日持久的房地產低迷，與以美國為首的西方國家關係惡化，以及在投資和出口等慣常增長引擎熄火的情況下，難以培育以消費帶動的擴張模式。

周二公布的數據顯示，中國7月份衡量消費者支出、工業生產以及公共和私人投資的指標大幅低於預期。關於經濟的壞消息可謂接連不斷。

與此同時，中國國家統計局宣布將暫停公布中國青年人失業率數據，理由是計畫重新評估統計方法。

對投資者和經濟學家來說，突然暫停發布相關數據的做法體現出一種令人擔憂的模式，即中國經濟的關鍵領域愈發不透明。他們警告說，中國政府阻礙信息流動的舉動可能會進一步打擊本就脆弱的信心，削弱中國作為投資目的地的吸引力，而目前中國政府正在強調吸引外資的重要性。

近幾個月來，中國政府採取的舉措已令外國機構更難獲取某些經濟和金融數據，其中包括企業註冊信息、專利和某些統計數據。

去年10月份，中國國家統計局在第三季度國內生產總值(GDP)數據即將公布的幾個小時前突然停止發布該數據，而且沒有給出解釋。而在比那更早的數天前，在中國共產黨召開二十大的背景下，統計局乾脆不發布月度的官方貿易數據。當然，中國政府最終還是公布了這些數據，但未對延遲發布做出解釋，只說是由於“工作安排調整”，但沒有說明具體原因。

中國還擴大了《反間諜法》的適用範圍，並突擊檢查了包括貝恩公司(Bain & Co.)在內的一些國際商業諮詢機構的辦公室，曾與中國相關部門會面的外國企業高管稱，這是中國政府加強控制其它國家對中國看法這一努力的一部分。

據該報，近幾個月來，中國急劇上升的青年失業率成為國內外廣泛關注的焦點。根據可獲得的最新的官方數據，6月份中國16至24歲城鎮青年失業率為21.3%，反映出中國經濟問題日益嚴重。去年12月時，這一數字是16.7%。

7月份，衡量中國總體失業率的主要指標——中國全國城鎮調查失業率從5.2%上升至5.3%，為今年2月以來首次攀升。

在國際方面，中國第二季度外商直接投資觸及幾十年來的最低水平，此外由於西方消費者在經濟增長放緩和利率上升的情況下繼續縮減開支，中國的出口大幅下降。

一些經濟學家擔心，如果不採取更有力的行動扭轉經濟頹勢，那麼隨着企業和家庭信心的低迷加劇支出、招聘和投資的下滑，中國經濟有可能陷入螺旋式下滑。

周二，巴克萊(Barclays)將中國全年GDP增長預測從4.9%下調至4.5%，理由是中國經濟普遍疲軟，且缺乏有意義的刺激措施。該投行的新預測低於中國政策制定者設定的今年增長約5%的官方GDP目標，許多經濟學家曾認為這一目標過於保守、缺乏進取心。

對於政策制定者來說，挽救房地產業是一項尤為緊迫的任務。近年來，房地產行業在中國經濟總量中的佔比高達五分之一。今年6月和7月，中國房屋銷售大幅下滑，而中國最大房地產巨頭之一碧桂園控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 簡稱﹕碧桂園)面臨的債務違約風險不斷上升。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E9%99%8D%E6%81%AF-%E9%9A%90%E8%97%8F%E6%95%B0%E6%8D%AE-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%85%9E%E8%B4%B9%E8%8B%A6%E5%BF%83%E4%B9%8B%E4%B8%BE%E5%AF%B9%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%83%BD%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E5%B8%AE%E5%8A%A9-fcaf266a