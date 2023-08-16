賴清德對國際宣稱：台灣已是主權國家沒有再宣布獨立的必要

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台灣副總統賴清德首度以副總統身分接受國際媒體專訪，彭博電視昨天播出專訪內容。雙方就台獨問題你來我往，賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來響應「正式獨立」的提問，並強調「沒有所謂的獨立路徑」；他會延續蔡英文總統「中華民國(台灣)」的用法，不打算更改國名。

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彭博電視(Bloomberg TV)公布專訪片段，賴清德以中文回答。主持人提問，「台灣人民追求正式獨立嗎？你呢？」賴清德說，根據事實，他所謂的務實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。

主持人追問賴清德的正式獨立藍圖是什麼？賴清德說，沒有所謂的獨立路徑，他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際，維持台海現狀，他說，「我們必須努力維持現狀，因為台灣已是主權國家。」

不過，彭博報導中仍提到，賴清德很難消除外界對他的憂心，認為他可能採取比蔡英文更極端的立場，甚至走向正式台獨之路。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，賴清德一路走來，台獨路徑軌跡既明確又深刻，很難讓國際及台灣人民放心，如今又為了選舉，頻頻修正說法，不僅是欲蓋彌彰，更凸顯自相矛盾與錯亂的立場。

台灣的獨派人士則表示，台獨是需要時間進程的志業，能理解賴清德現階段的論述內容。

台灣社社長張葉森表示，台灣要能獨立固然是最終目標，但與世界民主國家走在同一陣線，這是更為重要的實質面，目前台灣已經實際達到這點，現階段國家名稱更改與否，並非是最重要的事情，可以理解賴清德這番論述的用意，因為能務實參與和其他民主國家交流，更有意義。

台灣教授協會會長陳俐甫指出，現階段是大選年，最重要是能勝選，避免讓親中勢力的總統參選人當選，賴清德的說法，並未出乎意料，且身邊的獨派團體也多認為，這是務實的表現。