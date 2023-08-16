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賴清德對國際宣稱：台灣已是主權國家沒有再宣布獨立的必要

台灣副總統賴清德首度以副總統身分接受國際媒體專訪，彭博電視昨天播出專訪內容。雙方就台獨問題你來我往，賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來響應「正式獨立」的提問，並強調「沒有所謂的獨立路徑」；他會延續蔡英文總統「中華民國(台灣)」的用法，不打算更改國名。

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Taiwan's Vice President William Lai arrives at the Lotte Hotel in Manhattan in New York City, New York, U.S., August 12, 2023.
Taiwan's Vice President William Lai arrives at the Lotte Hotel in Manhattan in New York City, New York, U.S., August 12, 2023. REUTERS - JEENAH MOON
作者： 台北特約記者 陳民峰
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彭博電視(Bloomberg TV)公布專訪片段，賴清德以中文回答。主持人提問，「台灣人民追求正式獨立嗎？你呢？」賴清德說，根據事實，他所謂的務實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。

主持人追問賴清德的正式獨立藍圖是什麼？賴清德說，沒有所謂的獨立路徑，他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際，維持台海現狀，他說，「我們必須努力維持現狀，因為台灣已是主權國家。」

不過，彭博報導中仍提到，賴清德很難消除外界對他的憂心，認為他可能採取比蔡英文更極端的立場，甚至走向正式台獨之路。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，賴清德一路走來，台獨路徑軌跡既明確又深刻，很難讓國際及台灣人民放心，如今又為了選舉，頻頻修正說法，不僅是欲蓋彌彰，更凸顯自相矛盾與錯亂的立場。

台灣的獨派人士則表示，台獨是需要時間進程的志業，能理解賴清德現階段的論述內容。

台灣社社長張葉森表示，台灣要能獨立固然是最終目標，但與世界民主國家走在同一陣線，這是更為重要的實質面，目前台灣已經實際達到這點，現階段國家名稱更改與否，並非是最重要的事情，可以理解賴清德這番論述的用意，因為能務實參與和其他民主國家交流，更有意義。

台灣教授協會會長陳俐甫指出，現階段是大選年，最重要是能勝選，避免讓親中勢力的總統參選人當選，賴清德的說法，並未出乎意料，且身邊的獨派團體也多認為，這是務實的表現。

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