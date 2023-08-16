遭指涉新疆棉 拉爾夫-勞倫加拿大被查

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加拿大企業問責監察員辦公室宣布，加拿大已對時裝公司拉爾夫-勞倫加拿大公司（Ralph Lauren Canada）涉及強迫維吾爾族人勞動的指控展開調查。上個月，加拿大還對耐克公司的加拿大子公司和礦業公司 Dynasty Gold 也啟動了類似調查程序。

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由 28 個加拿大組織組成的聯盟於 2022 年 6 月提交的一份投訴稱，拉爾夫-勞倫加拿大公司 "與使用維吾爾族強迫勞動或從中獲利的公司保持供應關係"。

據法新社昨夜今晨引述加拿大政府網站上的初步評估報告解釋說，投訴人要求該公司 "斷絕與三家涉嫌強迫維吾爾人勞動的中國公司的關係"。調解員謝里-邁耶霍弗（Sheri Meyerhoffer）在一份報告中說："我認為該投訴（......）值得調查。

當地報道稱，美國母公司拉爾夫-勞倫公司（Ralph Lauren）在回應中指出，該公司負責監督在加拿大子公司的 "國外活動"，並拒絕說監察員辦公室 "對此事沒有管轄權"。報道稱，美國母公司拉爾夫-勞倫公司（Ralph Lauren）在回應中指出，該公司負責監督其加拿大子公司的 "海外活動"，並補充說監察員辦公室 "對此事沒有管轄權"。

本周二，總部位於渥太華的維吾爾權利維護組織對正式調查的啟動表示歡迎。據該組織在一份聲明中說：“有確鑿證據表明，這家時裝公司與許多在供應鏈中使用維吾爾族強迫勞工的中國公司有關聯。”

據法新社，幾年來，西方國家一直指責中國當局在新疆地區發生血腥襲擊事件後，將維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族成員大規模關進再教育營。2021 年 2 月，加拿大議會通過了一項不具約束力的動議，將中國對待維吾爾少數民族的方式比作 "種族滅絕"。

此舉激怒了中國政府。

該報道稱，加拿大監察專員辦公室也將對戈壁礦業公司進行調查，但該公司 "對這些指控提出異議"。該公司稱，戈壁礦業"在中國沒有任何財產，也沒有僱員"。