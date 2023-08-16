香港人口止跌回升至近750萬 惟長者人口 23年後佔1/3 勞動參與率續降

香港/人口

香港人口在連續下跌三年後回升2.1%至 749.8萬人，主要是因為防疫措施取消後的凈移入人口大增逾17萬，佔總人口的 2.3%。展望未來，出生率低和人口老化將日益嚴重，到 2046年中，65歲或以上長者會倍增至佔總人口的 36%，即每三人便有多於一人是長者，影響所及，勞動人口參與率屆時將降至 51.6%。人口專家指出，港府以不限年齡和專業的輸入人才計畫來維持人口增長的預測，未必可以提高人口勞動預與率，效果亦不一定符合預期。

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出生率低的趨勢亦可由香港夫婦的平均子女數目跌至歷史新低的0.9名可以印證。根據香港家庭計畫指導會昨(15日)午公布丶五年一次的調查結果顯示，夫婦平均子女數目已由2017年的1.3名，下跌至去年的0.9名；而「無孩夫婦」的比率亦增加一倍至43.2%，取代「一孩家庭」成為主流，家計會預期相關數字在未來兩丶三年數字會持續下降。

身兼香港大學人口健康講座教授的家計會研究小組委員會主席葉兆輝表示，結婚人數減少和遲婚等生育率低的主因將會持續，他今早更在一個電台節目說，過半數受訪者反映，希望政府在經濟和政策上鼓勵及支援生育，例如提高子女免稅額丶提供托兒或教育津貼丶彈性上班時間，或延長產婦有薪假期等，呼籲當局不要太快「投降」。在香港政府統計處昨午公布最新和預測人口數字，顯示今年中的臨時人口已由去年底的733.3萬七年新低反彈，達到 749.8萬人，較去年同期增加15.2萬人，升幅為2.1%。這是自2020年中人口開始下跌以來首次上升，但仍較反修例運動開始時的2019年中少約一萬人。

中國在反修例運動後收緊對港管治，又訂定《港區國安法》，香港出現移民潮，根據統計處過往數字，從2020年至22年間，累計流失人口達18.73萬人。其中，以20至24歲的勞動人口跌幅最大。

港府：人口增長靠輸入人才 專家：不可靠

而香港在自然減少2.2萬人的情況下錄得人口上升，主要是期間錄得17.4萬名香港居民凈移入，當中，14.3萬是非移民的「其他香港居民的凈移入」。政府發言人解釋，這是由於香港復常，令不少在疫情期間留在外地的香港居民返回香港，同時亦有一些中國內地及海外人士透過各項計畫移入香港所致。

另外，統計處以2021年中的人口為基準推算，指今年人口增加的原因會持續，故香港人口將「大致維持上升趨勢」，到了2046年中，將會突破八百萬至 819萬人，即人口會在廿五年間增加78萬。

統計處又預期，人口將持續高齡化，撇除外籍家庭傭工，65歲或以上長者人口將在2046年增至274萬，較基準年增加129萬，即廿五年間增加89%。另一方面，生育率則維持低水平，以每千名婦女一生誕下子女計算的總和生育率，將由前年的 772名輕微回升至2046年的 938名，但仍低於疫情前的過千名水平。至於住戶人數亦會由前年每戶平均 2.7，下跌至 2046年的 2.6。

政府發言人解釋，輸入人才計畫將是人口增長的重要動力，預料推算期內會有 164萬的凈移入人口，當中包括 89萬名以家庭團聚為主的單程證持有人丶51萬名透過各項計畫移入的非永久居民及24萬名外籍傭工。

發言人又說，屆時整體勞動人口將由2021年的354萬，上升至2038年的366萬頂峰，然後再回落至2046年的 358萬，比前年多 4萬。不過，由於長者佔總人口比例持續上升，整體勞動人口參與率將由前年的 57.2%，下降至2046年的 51.6%。

不過，移民公司和學者都質疑港府的推算基礎和相關效益，當中，人口政策學者葉兆輝昨在家計會的記者會後指出，滯留在外的港人在香港復常後回港不會每年出現，而日後是否留港更有待觀察。

他又說，老齡化須倚賴出生率上升解決，倚靠移入人口來補充勞動力或會產生未能預計的影響，這對人口基數低的香港而言，尤為明顯。他解釋，美國和加拿大亦會輸入人才，但都會經過嚴格審批，引入的，都是優質且年輕的專才，但香港大量輸入外勞，並無年齡限制，不知可提供勞動力時間有多長，若大量外勞長期留港，最終可能會分薄長者福利資源，而人口老化亦影響稅收及財政穩健，建議港府作長遠的人口政策規畫。

他又補充，政府大幅上調去年底的臨時人口數字到實質的 747.26萬人，反映移民情況未如預期差，但亦不能以單次數據去判斷移民潮是否已經喘定，因為移民賣樓的情況仍然存在 ，須結合未來公布的納稅人數是否仍然下滑和人口數字再作評估。