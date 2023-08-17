中國猛拋美元冀救人民幣

中國/人民幣

中國國有銀行在倫敦和紐約時段拋售美元兌換人民幣。路透社引述據直接知情人士透露，中國主要國有銀行本周忙於在境內和離岸即期外彙市場拋售美元買入人民幣，試圖減緩人民幣貶值的速度。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管國有銀行也代表自己進行交易或執行客戶的訂單，但當人民幣面臨壓力時，國有銀行通常會按照央行的要求行事，就像現在一樣。一位上海交易員表示：“國有銀行拋售美元已成為減緩人民幣貶值步伐的新常態。”

兩位直接了解此事的消息人士周四表示，本周倫敦和紐約交易時段，國有銀行的離岸分支機構也出售美元。這種美元拋售可能會限制離岸人民幣的貶值，並防止其與在岸人民幣的彙率差距過大。

自本月以來，人民幣兌美元彙率已下跌約2.4%，自年初以來已下跌6%。截至今天國際標準時間0442，在岸人民幣兌美元彙率為 7.3145，而離岸人民幣最新彙率為 7.3400。

近期人民幣貶值加劇的原因是中國與美國的收益率差距不斷擴大，以及投資者對中國經濟增長疲弱及房地產和影子銀行部門違約風險上升的擔憂加劇。

路透社說，中國政府提振增長的刺激措施進展緩慢，令投資者感到失望。與此同時，中國人民銀行（PBOC）放鬆了貨幣政策以支持經濟，儘管降息的代價是對人民幣造成更大的壓力。

本周，中美之間的收益率差擴大至16年來的最高水平，因為投資者猜測中國央行在本周意外降息後將進一步放鬆政策，即使這會給人民幣帶來更大的壓力。

最近幾周，市場觀察人士表示，中國當局一直在尋求減緩人民幣貶值，中國央行持續設定強於預期的中間價，國有銀行一再拋售美元。

2022年9月也出現過類似的策略，當時中國人民銀行還要求主要國有銀行準備在離岸市場出售美元換取人民幣，以試圖阻止人民幣貶值。