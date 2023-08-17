中國網泄軍事機密 稱研發出最厲害激光武器

中國/激光武器

據中國軍事評論《虎觀天下》16 日透露，當前全球最先進的武器有兩種，一種是高超音速武器，另一種就是雷射武器。高超音速武器目前只有中、俄兩國實現服役並量產，而美國遲遲無法掌握這種技術，而這種武器目前全世界都找不到一種可以有效攔截的方法，因此美國將注意力都放到了“雷射武器”。烏克蘭戰爭中烏克蘭報告成功攔截多枚俄羅斯高超音速武器。

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據新頭殼報道稱，中國稱雷射武器大突破! 全新冷卻系統誕生，能將無人機、導彈、戰機全部殲滅!

據中國中國《虎觀天下》稱，目前，美軍已經實現了能夠在軍艦上搭載小功率的雷射武器並摧毀小型無人機，但距離實現摧毀來襲導彈還有一定的距離，此時面臨個難題：武器無法承受在發射雷射時的超高溫，長時間使用或者發射大功率雷射都會使得武器本身被燒毀。中國《虎觀天下》表示此問題在中國得到了解決。據《光學學報》發表刊文，中國科學家成功研發出了一種新的冷卻系統，在使用過程中能夠將產生的有害熱量完全消除，該冷卻系統能夠讓高能雷射武器在使用的時候不會產生任何餘熱，從而能夠讓武器無限的運行下去。

據《虎觀天下》分析，中國的新激光武器，第一可以調整功率來實現對目標的精準打擊，小到無人機大到導彈、戰鬥機，第二還解決了由於冷卻導致雷射武器不能長時間使用的問題。