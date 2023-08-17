碧桂園在香港的股價暴跌超過18%

房地產業

中國 – 中國最大的房地產開發商之一碧桂園於2023年8月14日星期一股市暴跌。其股價單日下跌超過18%。 法國《費加羅報》17日報道，此次暴跌的根源在於該集團的債務，估計超過 1500 億歐元。

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這個大型項目於 2016 年啟動，耗資超過 1000 億美元（910 億歐元），旨在馬來西亞南部創建“未來的智能綠色城市”。 七年後，該項目慘敗。 雖然市中心的四個人工島嶼面積超過 30 平方公里，可容納 70 萬居民，但最終只有幾千名居民來到森林城市居住。

當被問及時，參觀者竟把只能綠色城市稱之為“鬼城”。 據馬來西亞《新海峽時報》報道，目前僅完成了 2萬8,000 個住宅單元，90% 的企業被廢棄。 目前四個島嶼中只有一個能夠得到充分開發。

這種失敗可能與房價有關，房價對於當地收入來說太高了。 法國國家電視台2台記者提到，平均價格為每平方米2800歐元，而馬來西亞的平均工資不超過700歐元。 有些公寓的價格甚至超過一百萬美元（915,000 歐元）。該項目的最初目標瞄準的是中國富人。 而這些潛在的顧客可能會因馬來西亞當局相互矛盾的聲明而感到沮喪。 事實上，馬來西亞當局首先會禁止外國人在森林城市購買房產，然後改變主意最終批准，使得很多購買者不敢爽快購買。

儘管面臨這些困難，碧桂園仍然相信自己開發的城市。 這家房地產巨頭開設了兩個高爾夫球場、兩家豪華酒店、一所國際學校、一家工廠和一個水上樂園。 開發商進一步向新海峽時報保證，森林城市預計要到 2030 年才能完工。”他在 8 月初承認。 不過，最近的股市崩盤也應該會抑制昂貴的碧桂園項目。