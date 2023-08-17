美聯社關注習近平在中國經濟困難時的講話

中國/習近平

中國領導人習近平在執政的共產黨試圖扭轉日益嚴重的經濟衰退之際發表的講話中呼籲保持耐心，並告知中國人西方國家由於物質主義和“精神貧困”而“陷入越來越多的麻煩”。

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美聯社今天報道，中國習近平呼籲在共產黨試圖扭轉經濟衰退之際保持耐心。

本周二的中國數據顯示，儘管官方承諾支持陷入困境的企業家，但 7 月份消費者和工廠活動進一步減弱，幾小時後，中共頂級理論期刊《求是》發表了習近平的講話。

中國政府沒有提供具有政治敏感性的年輕人失業率飆升的最新情況。

作為中國幾十年來最強大的領導人，習近平呼籲中國“建設具有強大凝聚力的社會主義意識形態”，並着眼於改善中國14億人民的教育、醫療保健和糧食供應的長期目標，而不是僅僅追求短期目標。長期物質財富。

自2012年掌權以來，習近平一直呼籲恢復執政黨作為經濟和社會領袖的地位，並自2012年掌權以來加強了對商業和社會的控制。隨着成功的中國企業被迫轉移業務，一些變革的成本不斷上升。資金投入政治舉措，包括處理器芯片開發。中國當局通過發起數據安全和反壟斷打擊行動，加強了對科技行業的控制，導致科技行業市值蒸發數十億美元。

習近平在講話中表示，“我們要保持歷史性耐心，堅持穩中求進”。美聯社說，《求是》雜誌在習近平演講數月後發表文字內容是很常見的。

截至6月份的三個月內，經濟增速環比下滑至0.8%，低於1-3月的2.2%。這相當於3.2%的年增長率，這將是中國幾十年來最弱的增長率之一。

6月份的一項調查發現，16歲至24歲城鎮工人的失業率飆升至創紀錄的21.3%。中國國家統計局本周表示，將在完善統計數據後發表最新信息。

中國政府還擴大了反間諜規則並加強了對信息的控制，這使得外國和私營公司不確定哪些活動可能被允許。

習近平強調“共同繁榮”，這是他重新啟用的 20 世紀 50 年代黨的口號。他呼籲縮小中國極少數精英和大多數貧困人口之間日益擴大的貧富差距，並“規範資本的健康發展”，但沒有宣布任何新舉措。習近平表示，“全體人民共同富裕”是“中國式現代化的本質特徵，也是區別於西方現代化的本質特徵”。據習近平說，西式現代化“追求資本利益最大化，而不是服務絕大多數人的利益”。

據美聯社引述習近平批評西方說，“今天，西方國家的麻煩越來越大。”習近平說，“它們無法遏制資本的貪婪本性，無法解決物質主義和精神貧困等痼疾。”