華南最大電器港商關深圳公司 工運人士形容結業潮為海嘯 難言何時退

中國/經濟

在中國主要經濟數據遜於預期之際，一間設於深圳丶有38年歷史的老牌港資家電企業宣布，疫後經營情況進一步惡化，將於明(18日)天結束經營。關注中國勞工狀況的韓東方表示，今年以來，在中國的企業倒閉繁多，現時難說是否已達高峰並將過去，因為「情況就好像海嘯到了岸邊，你不知它何時退回去。」

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將於明日結業的，是香港的新瑪德（Simatelex）電器集團旗下的新安電器(深圳)有限公司，根據中國勞工通訊(下稱「勞訊」)，新安母公司新瑪德在廣東省擁有至少四間工廠，僱傭超過二萬名工人，是華南地區最大的電器製造商，主要為飛利浦丶Keurig及Cuisinart等一系列國際品牌生產家用電器，曾獲授「加工貿易出口百強」丶「誠信AAA企業」等殊榮。而今次涉事的新安，高峰時期有四千名員工，現時則有約九百人。「勞訊」主任韓東方向本台指出，據了解，深圳新安的合資格員工將會轉到清遠的工廠工作，但人數未知。

根據該公司於本月15日發出的通告，公司在全球經濟萎靡丶訂單減少的情況下，經歷了全球疫情影響，「提前解散實屬無奈之舉」，期望員工理解。通告又說，所有員工的勞動合同會在本月18日終止，公司會按《勞動合同法》的規定向員工作出賠償。

韓東方指出，新安即將倒閉的消息在「5.1」勞動節時傳出，當時工人才驚覺公司未依法為員工繳納社保及住房公積金，並發起示威抗議，「勞訊」介入，並以國際法向新安在香港的母企施壓，新安已補交拖欠的社保，讓員工在公司倒閉時得到應有保障。

他又說，疫情過後因周轉不來而出現問題或結業的企業實在太多，亦不限於深圳或廣東，「那兒都有」。

根據「勞訊」網頁資料，本年至今的八個半月內，中國工人集體行動有 1654宗，與去年同期的1675宗相若，但卻是疫情前2019年同期的1.8倍，可見工人在疫情後期被拖欠薪金的情況日益嚴重，因為細看內容，工人集體行動的起因幾乎全是因為僱主拖欠工資，部分是公司倒閉時仍在拖欠。

更惹人注意的是，今年的工人集體行動有55%是在 1月時發生，即中國撤銷防疫設施及通關後。若以地域分，則以廣東省情況最嚴重，有347宗，其次是陝西省(175宗)丶河南省(111宗)及山東省(109宗)，其他地方由一宗至96宗不等，甚至是青海和西藏自治區都有工人集體行動。

韓東方強調，網頁的資料是「勞訊」獲悉的，只屬冰山一角。公開資料顯示，在深圳經營而又在今年結業的老牌企業，例如福華德塑膠製品公司和冠達印刷廠，便不在今年的工人集體行動地圖上。

至於企業結業潮是否已經到了高峰，韓表示很難說，因為「慣性」已經出現，就像海嘯到了岸邊，不知何時退，這情況在過去兩年或未來兩丶三年都很難說是否已經到了高峰。中國工人出身丶已關注中國勞工問超過三十年的他嘆說，現時中國是最不可預測的情況，因為世界和中國的關係都在變化。