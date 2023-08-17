路透社問：為什麼中國不急於解決陷入困境的經濟？

中國/經濟

隨着中國面臨陷入長期停滯的風險以及威脅金融穩定的不斷升級的房地產危機，人們越來越詢問中國領導人為何不急於重振中國。

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為什麼中國不急於解決陷入困境的經濟？即使在一個以決策不透明和曠日持久而聞名的國家，投資者、分析師和外交官也指出，有跡象表明，北京方面似乎在採取必要的大膽政策來支撐陷入困境的疫情後復蘇方面猶豫不決。

路透社說，這不僅僅是一個經濟問題，也是一個地緣政治問題。

美國總統拜登上周因中國的經濟弊病而稱中國為“定時炸彈”。拜登說：“這不好，因為當壞人遇到問題時，他們就會做壞事。”那麼為什麼中國的反應如此不溫不火呢？

一些中國觀察人士認為，習近平主席對國家安全的關注正在限制並與經濟努力背道而馳，嚇跑了北京聲稱試圖吸引的資金。

其他人則表示，共產黨對可能將權力從國家轉移到私營部門的措施根深蒂固的猶豫不決，而且政府中充斥着習近平的忠實擁護者，這可能會扼殺政策辯論並阻礙回應。

可以肯定的是，中國的改變可能需要時間，正如去年大部分時間裡中國堅持維持對經濟造成損害的清零限制措施所證明的那樣，儘管世界其他地區已經開放。

中國過去曾及時表現出決心，全面應對2008-2009年全球金融危機期間的增長擔憂和2015年的資本外流恐慌。重大政策變化往往也是精心策畫的，12 月的經濟會議通常是制定此類決議的場所。

經濟學家表示，中國需要採取措施提振消費和商業信心，例如減稅或政府資助的消費券，但他補充說，與之前的經濟放緩不同，目前沒有快速解決辦法。

中國對一些批評進行了反擊。中國外交部發言人汪文斌周三對媒體表示：“少數西方政客和媒體誇大、炒作中國經濟復蘇中存在的暫時問題。”汪文斌還說，“他們最終會被現實打臉。”

汪文斌發表此番言論之前，周二疲弱的經濟活動數據引發了人們對中國經濟正走向更嚴重、更長期的放緩的擔憂。中國政府還暫停發布青年失業率數據，該數據已創下歷史新高，分析人士稱，這在一定程度上是監管部門對科技、教育、房地產和金融領域大僱主打壓的表現。

國務院周四表示，將“優化”民營企業環境，加大吸引外資力度，但沒有透露具體細節。官員們表示，私營部門佔國內生產總值的 60%，占城鎮就業的 80%。

但駐華外交官表示，官員呼籲投資與全面的國家安全打擊行動之間的脫節日益嚴重，這削弱了商業信心。一個例子是最近的一項反間諜法，以及對一些外國諮詢公司的突擊搜查，這在外國商界引發了一波又一波的焦慮。

據一位外交官和另一位了解會議情況的消息人士透露，商務部於 7 月會見了外國企業，表示該法律為在中國經營的企業提供了保證，不應引起關注。兩人均拒絕透露姓名。但這位外交官表示，這一保證只是凸顯了政府和外國企業之間的“巨大認知差距”。

斯坦福大學中國經濟與制度研究中心學者徐成鋼表示，領導人沒有急於採取措施提振私營部門信心，可能還有更深層的原因。“對中國共產黨的長期恐懼是，如果資本主義和私營經濟足夠強大，政權可能會被推翻。”據他說，這種想法在習近平的領導下很明顯，他在執政十年期間壓制了異見，並在去年打破先例的第三個任期後為他的政府注入了忠誠的支持者。

本周可怕數據發布的第二天，黨的官方刊物發表了習近平的講話，他在講話中警告西方資本主義經濟模式。這份二月份發表的講話沒有提及結構性失衡或如何解決這些問題。徐成鋼認為，“我們可能都必須長期忍受經濟活力減弱的局面。”