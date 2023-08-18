中俄在太平洋舉行聯合海軍演習

中俄軍演

俄羅斯國防部周五表示，俄羅斯和中國正在太平洋進行聯合海軍演習，包括救援演習和打擊空襲。法新社指出，過去十年，莫斯科和北京加強了軍事關係。 自2022年2月俄羅斯軍事干預烏克蘭以來，這一合作有增無減。

2022年12月22日，中國軍艦在東海參加了與俄羅斯的聯合海軍演習。

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據俄羅斯塔斯社公布的一段視頻顯示，有九艘大型艦艇編隊航行，船員在甲板上立正。俄羅斯國防部表示：“兩國海軍官兵進行了反潛演習，擊退了假象敵的空襲，進行了海上救援的演習，並完善了直升機在軍艦甲板上的起降技術”； 並說：“俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍的一支艦艇支隊目前正在東海海域執行任務。”

軍演的海域位於朝鮮半島、日本、台灣和中國大陸之間。

中國國防部發言人吳謙周一曾表示，兩國最近在“西太平洋和北太平洋海域”進行了演習。他強調說：“這次行動不針對任何第三方，也與當前國際和地區局勢無關。”

中國國防部長李尚福本周在俄羅斯出席由俄羅斯國防部主辦的第十一屆莫斯科國際安全會議。

近年來，俄羅斯和中國舉行了多次聯合軍事演習。今年 6月，兩國在日本海和東海上空進行了聯合空中巡邏，促使韓國部署戰鬥機以防萬一。

法新社指出，莫斯科和北京的共同願望是對抗他們眼中的美國霸權。中國呼籲尊重所有國家的領土完整，暗示包括烏克蘭在內，但從未明確公開譴責俄羅斯在鄰國烏克蘭的軍事行動。 同時，北京也有意在衝突中扮演調解人的角色。