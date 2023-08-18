中國官媒披露中國大學強迫學生簽訂虛假就業合同

中國/就業率

中共上海市委主管的上海報業集團旗下的英文網絡媒體第六聲（英語：Sixth Tone）日前報道說，中國的有些大學生近日發現，在他們不知情的情況下，有人以他們的名義填寫並簽署了勞動合同。

廣告 繼續瀏覽後續

接受虛假工作，簽訂虛假勞動合同，這是中國學生為了獲得文憑而不得不做的事情。法國的《國際信使報》介紹了第六聲的這篇報道，指出中國的一些大學強迫學生接受虛假工作，以達到就業配額。

多名學生向中國媒體第六聲反映了上述情況，湖南財政經濟學院的一名學生披露說，她所在的學校 "以她的名義偽造了一份就業合同"，然後將其 "放到全國畢業生就業服務平台上"。不過，這位年輕學生成功地取消了合同。但她擔心，這份與公務員簽訂的虛假協議留下的痕跡，將可能會影響她今後被錄用的機會。其他一些學校的學生介紹說，學校管理層使用高壓強迫學生簽字。一些大學威脅說，如果學生拒絕，就收回他們的文憑。

根據中國官方數據，今年將有創紀錄的 1160 萬畢業生進入勞動力市場，比去年增加了 82 萬人。報道說，中國國務院已推出一系列措施幫助畢業生就業，其中包括至少 100 萬個實習機會。

但是，由於青年失業率屢創新高，就業數據造假的做法今年在高等院校中越來越普遍，這促使當局採取更有針對性的措施打擊數據上報造假行為。

但是，鑒於畢業生就業率與大學的成績評估和聲譽密切相關，當局很難杜絕這種做法。自 2011 年起，教育部要求就業率連續兩年低於 60% 的專業要被扣減招生名額甚至取消。有研究人員向記者表示，政府應該給高校更多的辦學自主權。

在社交媒體上，很容易就能找到如何獲得假就業證明的帖子。對此類證明的需求也導致了黑市的出現，淘寶等電子商務平台上的賣家以約 100 元（14 美元）的價格披露可提供假證明的公司。

中國統計部門8月15日宣布將停止公布年輕人就業統計數字，此舉被外界旁邊解讀為是因體溫太高而率掉溫度表的行為，不過，看來，實際溫度要比體溫表上顯示的數字高得多。