中國恆大傳向美國申請破產保護 評論憂內房現破產潮甚至拖累銀行

中國/恆大集團

受債務困擾至少兩年的中國恆大集團，據報已向美國曼哈頓破產法院申請破產保護，以阻止債權人在它重組時於美國提起訴訟或扣押資產，恆大同時在其他地方進行重組交易。投資界估計，恆大事件將觸發中國內地房產(「內房」)出現破產潮，至於會否影響內地銀行業(「內銀」)亦惹來關注。

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恆大未證實上述消息，但集團旗下在香港上市公司的股價已應聲下跌。中午收市時，恆大物業股價下跌13.6%，報 0.57港元；恆大汽車下跌10.67%，報1.34港元。

恆大已於去年3月在港「停牌」(暫停交易)，停牌前收市報1.65港元(摺合約 0.21美元)，只及最高價 30.05港元的5.5%。該公司至今仍未復牌，根據規定，香港交易所有權將已經連續停牌18個月的證券「除牌」(剝奪上市公司地位)，即該公司的「除牌」死線將於 9月20日屆滿。不少投資界人士估計，經申請破產保護令後，恆大將「復牌」(恢復上市)無望。

外電和美國媒體引述周四(17日)的法庭文件報道，恆大集團是根據美國破產法第15章申請破產保護，申請同時表明，該集團正尋求對香港丶開曼群島和英屬維京群島進行重組談判的認可。根據上述條款，美國破產法院若承認涉及外國的破產或重組程序，債權人不可起訴或扣押該公司在美國的資產。

文件指出，債權人將於下周三(23日)在香港就重組舉行會議，並可能在下月首個星期獲得香港和維京群島法院的批准。公司建議在 9月20日舉行破產保護聽證會。

另外，恆大的關聯公司天基控股亦根據第15章申請破產保護。

投資公司副總裁溫鋼城向傳媒指出，恆大不是第一間，亦不會是惟一一間破產的公司，而現在提及的190億港元債務應該只是境外的，未完全覆蓋該公司約 3萬億港元債務，相信仍有其他內房股面對破產問題。他解釋，恆大丶碧桂園丶遠洋都「出事」，顯示北京容許這些問題發生，以現時的中國經濟情況看來，「出事」或「爆煲」的情況未停，樂觀而言，情況會「以年計」地持續。

另一證券公司行政總裁藺常念亦在網上節目指出，恆大雖不會發展成中國雷曼事件，但可能會觸發內房破產潮，更不排除會拖累「內銀」，因為個別銀行向恆大借貸的款額均不低，例如恆大便欠中信銀行國際近百億元。若計及碧桂園丶佳兆業等內房均出現銀根緊絀，再加上二丶三線公司的問題，內銀難免面對壓力。

公開資料顯示，2021年9月，網上流傳一份疑似恆大內銀債主的名單，根據這份清單，恆大欠下十大內銀「債主」1270億人民幣，頭號債主民生銀行被拖欠293億元人民幣。但有股民引述銀行資料指出，恆大欠下民生銀行的貸款不會超過115億元。

根據美國有線新聞網絡(CNN)報道，房地產曾是中國經濟發展動力，一度佔中國國內生產總值(GDP)的30%，但恆大這個中國銷售額第二大的房地產開發商曾大量舉債，在北京打壓炒樓後，於 2021年出現債務違約，加上隨後而至的房地產危機。恆大集團 7月報告透露，該公司在2021年和 22年共損失 810億美元的股東資金；截至去年底，恆大的總債務高達 2.437萬億人民幣(摺合約 3400億美元)，約佔中國國內生產總值的 2%，使其年初提出的債務重組計畫成為中國史上最大的。