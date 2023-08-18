中國投資者對信託公司拖欠付款憤而向中紀委等投訴

中國/金融/房地產

中國一家領先影子銀行信託產品的憤怒投資者已向監管機構以及中紀委發出投訴信，請求當局介入，因為這家中國大型信託公司未能支付數十種投資產品的款項。

廣告 繼續瀏覽後續

截至 2022 年底，中融國際信託管理着價值 1080 億美元的資產，自上月底以來，已有數十種產品未能付款，這引發了人們的擔憂，即經濟放緩下，中國的金融體系可能面臨長期房地產市場危機和迅速蔓延的風險。

根據發給中融的信函，中融欠款的投資者敦促新金融監管機構國家金融監督管理局（NFRA）和中國反腐敗監督機構中央紀委（CCDI）進行干預。

根據發給NFRA的信函，自7月28日以來，中融至少有22種產品拖欠付款，未償付金額約為1600億元人民幣至2000億元人民幣（219.6億美元至274.3億美元），涉及近3萬名投資者。

據路透社周四稍早報道，其母公司中植企業集團向企業和廣大公眾籌集資金，據報道管理着 1,370 億美元的資產。該集團已告訴投資者，由於面臨流動性危機，需要調整債務。

在致NFRA的信函中，投資者要求中融提供違約產品的基礎資產報告。傳統上，它在房地產領域擁有相當大的敞口。但自 2021 年以來，該行業一直受到不斷增長的債務和違約的困擾。

投資者還要求中融立即出具書面聲明，說明情況以及何時可以償還逾期產品。

投資者在給中紀委的信中抱怨中融管理層未能履行職責，給投資者造成巨大損失。