中國統戰推“xizang”代替“Tibet”？

中國/西藏

中國有官方學者主張，“西藏”不應以“Tibet”為英文譯名，而應改用漢語拼音的“Xizang”對內對外。而剛剛舉辦的第5屆中國西藏旅遊文化國際博覽會6月在西藏首府拉薩揭幕時的會場舞台橫幅上，英文的“Tibet已經被”Xizang“拼音所取代。

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據自由時報今天報道稱，中國學者主張，“西藏”不應以“Tibet”為英文譯名，而應改用漢語拼音的“Xizang”，以“重建”西藏地理範圍有別於西方認知的“藏區”的媒體“形象”，至於西方能不能接受，“是他們自己的問題”。

該報引述香港《南華早報》17日消息，中共中央統戰部“微信”帳號“統戰新語”16日發表題為“‘西藏’的英譯是‘Tibet’嗎？”的觀點文章，指稱“西藏”在過去很長一段時間裡被英譯為“Tibet”，但在中國境外使用“Tibet”的大量語境里，被引申為不僅包括西藏自治區，還涵蓋青海、四川、甘肅、雲南4省的藏人州縣，而此地理範圍與“14世達賴集團”長期鼓吹建立的所謂“大藏區”高度重疊。

文章聲稱，近年來西藏許多城市使用漢語拼音“Xizang”的比例大幅上升，在中國對外報導西藏時，“Xizang”的用法也被大量採納。在14日揭幕的第7屆北京國際藏學研討會上，哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平聲稱，“Tibet”的錯誤概念由來已久，“嚴重誤導”國際社會正確認識西藏地理範圍，時至今日這種翻譯仍被延續，對於糾正西方流傳甚廣的“西藏”地理概念極為不利。

據《南早》消息還說，自2019年以來，中共喉舌《人民日報》和鷹派黨媒《環球時報》英文版，已使用“Xizang”取代“Tibet”；新華社和中國環球電視網（CGTN）也開始在英文說法使用“Xizang”。

消息說，不過，迄今並無任何一家官方媒體完全以“Xizang”取代“Tibet”，中國外交部的英文聲明也並用兩種譯法。

該報引述台灣圖博之友會會長周美里指出，英文“Tibet”的地理範圍包括安多（現在的青海、部分甘肅及四川）、康（四川、部分雲南、青海及甘肅），以及藏（即現今的西藏自治區，又名烏藏）。在歷史上，“藏”都是指現在中國境內的“西藏自治區”，因此西藏一詞系配合中國將Tibet的定義縮小為“藏”，而且以中原為中心的大漢沙文心態，稱為“西部的藏”。

自由時報引述專家稱，而“圖博”則為Tibet的音譯，即唐朝時期的“吐蕃”或“土博”，但由於吐蕃有土著或蕃人等歧視意味，因此現今將Tibet正名為“圖博”或“圖伯特”，一則擺脫中原大漢沙文主義，二則恢復包含藏、安多及康的實質領域，避免被中國繼續矮化為僅有西藏自治區。