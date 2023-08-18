大陸控台設貿易壁壘將對ECFA采對應措施台灣反批政治動機

兩岸經濟

中國商務部4月12日對台灣展開貿易壁壘調查，昨天(17日)公布初步調查結果，控訴台灣對大陸的貿易限制措施，涉嫌違反世貿組織(WTO)規定，甚至表明會就貿易壁壘的調查情況，對「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）採取相對應的措施。台灣經濟部則回應說，台灣並沒有違反世界貿易組織規範，強調大陸的做法屬於政治動機，相關貿易問題仍願與對岸在WTO架構下繼續討論。

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大陸商務部發言人束珏婷17日表示，近年來台灣對大陸產品的進口限制範圍逐漸擴大，這次調查涉及的產品，已從立案時的2455項，增加到目前的2509項。包括石化、紡織、機電設備和汽車等許多產品，以及價格親民的農產品、民生必需品都無法進入台灣，對大陸相關出口企業造成負面影響，要求台灣儘快取消對大陸的貿易限制。

她指出，台灣對大陸實施的貿易限制措施涉嫌違反WTO的「非歧視原則」、「普遍取消數量限制」等規則，大陸曾在過去的世貿組織對台貿易政策審議中多次表達關切，呼籲台灣確實履行世貿承諾，但台方至今並未改變相關做法。

被問到如果認定台灣措施構成貿易壁壘，大陸是會不會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的稅收優惠？束珏婷則回答，商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定，研究採取相應的措施。

國台辦發言人朱鳳蓮今天也表示，支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定，研究採取相應的措施」。

台灣經濟部今天響應表示，台灣沒有違反WTO規範，兩岸同時加入WTO時，台灣就已經存在這些措施；加入WTO過程中，雙方並沒有就「市場開放」進行談判，但台灣也展現善意主動開放，至今共准許9983項對岸的農工產品進口。

台灣經濟部指出，大陸2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年都沒有對台灣進行調查，顯見大陸目前的作法屬於政治動機。台灣經濟部說，兩岸經貿往來正常有序且互利互補，兩岸貿易關係也有相關機制和法律規定，且行之有年，經濟部不希望被過度工具化、複雜化，甚至政治化，相關貿易問題，台灣仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。