李尚福諾與2俄加強軍事合作 未提細節

中國/白俄羅斯/烏克蘭戰爭

中國國防部長李尚福周四訪問白俄羅斯，此前李尚福還訪問了俄羅斯。李尚福並表示中國將加強與俄羅斯和白俄羅斯的軍事合作。美聯社稱，莫斯科正在白俄羅斯部署戰術核武器。分析稱，李尚福發出的信息可能包括，烏克蘭戰爭持久下去，不排除中國選邊。

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中國國防部長李尚福周四在明斯克會見了白俄羅斯強人總統盧卡申科並表示，“我訪問白俄羅斯的目的正是為了落實元首層面的重要協議，進一步加強雙邊軍事合作。”

雙方均未透露合作內容的細節，但兩國同意明年舉行聯合軍事演習。

李尚福在前往白俄羅斯之前訪問了俄羅斯。

部署在白俄羅斯的俄羅斯軍隊是俄羅斯入侵烏克蘭部隊的一部分，俄羅斯軍隊和武器仍留在那裡。白俄羅斯軍隊沒有參與烏克蘭戰爭，盧卡申科周四表示，中國的軍事援助不會針對第三國。盧卡申科此前曾表示，白俄羅斯已經接收了俄羅斯的核武器，周四他表示，只有當該國受到威脅時，白俄羅斯才能使用這些武器。

盧卡申科還表示：“如果沒有針對我們的侵略，白俄羅斯就不會使用核武器。”他補充說，只要邊界不被侵犯，白俄羅斯就不會與烏克蘭發生敵對行動。

中國聲稱在烏克蘭衝突中保持中立，但指責美國及其盟友挑釁俄羅斯。中國並與莫斯科保持着牢固的經濟、外交和貿易關係。

美聯社引述白俄羅斯分析人士瓦列里·卡爾巴列維奇表示，中國國防部長的訪問“不僅對歐盟和美國，而且對烏克蘭來說都是一個重要信號”。

他告訴美聯社：“通過這次訪問，中國標誌着中國軍事利益的範圍，並表明它有興趣與明斯克和莫斯科建立關係，包括軍事合作，儘管西方國家對此表示不滿。” “這也是向烏克蘭發出的一個信號，即戰爭的延長可能會迫使中國選邊站。”