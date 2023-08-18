《柏林晨郵報》：中國經濟急速增長的時代結束了

中國經濟始終是德語媒體關注的重大話題。不久前，媒體還時常對中國經濟持肯定和積極態度。但在中國青年失業問題和中國房地產危機曝光後，再加上美國總統拜登稱中國經濟為“定時炸彈”，不少媒體開始轉向。

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德國《經濟周刊》認為，對中國目前的問題措手不及的投資者沒什麼可抱怨的，他們犯了一個重大錯誤。中國曾經是新興市場中最有前景的投資對象。但自至少兩年以來，中國變成了不可能投資的地區。現在，每天都有壞消息從中國傳來。最新消息是，房地產巨頭恆大無法償還其在美國的債務。房地產危機，通貨緊縮，美國政府的對華新制裁：負面頭條新聞列表越來越長。中國經濟陷入全面危機的可能性越來越大。但任何投資者都不應對這一發展感到驚訝，因為警告信號已經夠多了。房地產危機已經持續了至少兩年。自新冠疫情以來，中國經濟一直疲軟。而世界最大的兩個經濟體之間的經濟戰爭對任何人來說，也都不再是新鮮事了。中國經濟每況愈下，不能為此責怪美國人及其制裁。讓我們回顧一下：2021年，中國政府對互聯網行業的干預引起了投資者的恐慌。此事清楚地顯示，對投資者的保護和投資者的權利對他們來說是一文不值的。如果誰現在還繼續向中國投資，那他只能自取其咎。

《柏林晨郵報》認為，恆大破產只是冰山一角。儘管恆大破產不會引發全球金融危機，但人們不應該為此感到安定。中國經濟每況愈下。自今年以來，青年失業率連創負新高，最近更是高達21%。外商直接投資也處於上世紀90年代以來最低水平。取消清零政策後，人們對中國經濟回歸正常抱有希望。但中國經濟短暫回升後，很快就無力了。人們對中國市場的信任在喪失。儘管如此，恆大的破產和2008年的雷曼破產不可同日而語。中國經濟陷入癱瘓是肯定不會出現的。現在傳出的是另一個信號，即中國經濟飛速增長的時代徹底結束了。

瑞士《新蘇黎世報》認為：面對危機，中國領導層沒有作為，因為他們處於兩難境地。一方面，政府希望像過去一樣消除債務融資泡沫的基礎，從而避免對陷入困境的企業採取影響深遠的救援行動；另一方面，他們又必須扶持一個其崩潰可能會使整個中國經濟陷入動蕩的行業。結果是，暫時什麼作為都沒有。看起來，中國政府越來越像是在危機中徘徊，而不是在推行嚴格的經濟政策。