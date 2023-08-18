法媒：美國財長葉倫無意中在中國品嘗“迷幻蘑菇”

外訪

中美 – 美國財政部長葉倫7月訪中，被爆出在中國吃的第一餐是雲南菜，其中一道雲南美食“見手青”（jian shou qing）更是葉倫的最愛。根據法國全天候電視台BFMTV的報道，葉倫在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，這道菜不是我點的，但味道很美。葉倫對CNN說，這是一道美味的蘑菇菜。 我不知道這些蘑菇有致幻作用，是後來才聽說的。但吃這道菜的人誰也沒有不適的感覺。

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美國財政部長對美國媒體表示，這是一家很好的餐廳，蘑菇煮熟了，沒有什麼後遺症。去吃這頓飯的人都很喜歡這裡的蘑菇和餐廳，吃完後我們沒有感到任何不良反應。

不過，這次品嘗並沒有逃過網友們的關注。 中國美食網紅“潘潘貓”發布“美國財長耶倫在北京的第一頓飯是雲南美食見手青”，並在網上傳播。 美國有線電視新聞網 (CNN) 指出，其中一些帖子的瀏覽次數已超過 600 萬次。

這道菜已經流行起來，同時也掀起了一場風暴。 接待珍妮特·耶倫的連鎖餐廳《In and Out》在微博上表示，幾個小時後，它注意到旗下幾家分店已經缺貨。

“下午2點，三里屯店率先清倉；晚上8點起，上海、深圳、杭州、成都、西安、廈門、天津等地門店紛紛被搶吃一空，直至‘全部售空’。”

財政部長表示，這次中國之行不僅可以“加強”兩國之間的關係，而且還可以提振當地經濟。