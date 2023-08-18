美國和中國在太平洋地區的較量或沒有明顯的贏家

太平洋/中國/美國

美國本周在太平洋島嶼開設了國際援助辦事處，加強了對這一戰略地區的支持，並更強有力地對抗多年來一直向該地區提供基礎設施貸款的中國。但有分析稱，美國和中國在太平洋地區的較量沒有明顯的贏家。

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在第二次世界大戰中發揮關鍵作用的太平洋廣闊海洋地區，在台灣局勢緊張之際再次成為人們關注的焦點。台灣官員本周表示，中國可能很快就會發動軍事演習，以在明年大選前恐嚇台灣選民。

周三，中國軍事代表團參加了美國在斐濟主辦的由二十多名國際防務首腦參加的會議，顯示該地區對兩個超級大國的重要性。

與此同時，美國國際開發署署長薩曼莎·鮑爾訪問了兩個最大的太平洋島國巴布亞新幾內亞和斐濟，首次在那裡開設辦事處，並承諾對該地區提供支持。

美國和巴布亞新幾內亞五月簽署了防務合作協議。

美國國際開發署駐巴布亞新幾內亞辦事處還將為瓦努阿圖和所羅門群島提供服務，瓦努阿圖與中國和所羅門群島關係更為密切。所羅門群島去年與中國簽署了安全協議。

美國官員稱，所羅門群島迄今尚未同意美國的任何援助。

鮑爾在斐濟地區辦事處的落成典禮上發表講話時表示，華盛頓已經聽到了太平洋地區最大的要求：“首先也是最重要的是，出現到場”。

斐濟外交部助理部長萊諾拉·凱雷克雷塔布阿 (Lenora Qereqeretabua) 本周表示：“美國在我們的藍太平洋地區擁有強大的存在，我們的地區更加安全。”

6月，凱雷克雷塔布阿率團訪華。

與此同時，斐濟軍事部隊指揮官拉圖·瓊斯·洛加瓦圖·卡盧尼瓦伊周五在國防部長會議後表示，地緣政治局勢意味着斐濟需要發展網絡以與“龐大的軍事機構”連接。他在視頻聲明中表示：“當我們與大國合作時，基於規則的秩序是讓像斐濟這樣的小國變得平等的唯一因素。”

中國前外交官、澳大利亞國立大學研究員張登華表示，隨着美國和中國的競爭加劇，各國將很難平衡與兩國的援助關係。他說：“中國的目標是在與傳統大國的地緣戰略競爭中獲得包括太平洋島國在內的全球南方的支持。”

瓦努阿圖本周發生的事件凸顯了太平洋國家在尋求從美國及其盟國和中國獲益時所面臨的挑戰。周三，在中國建立的議會中，瓦努阿圖總理伊什梅爾·卡爾薩考(Ishmael Kalsakau)險些通過了一次不信任投票，此次投票的起因是立法者擔心與該地區最大援助國美國盟友澳大利亞達成的安全協議可能會危及中國的基礎設施貸款。

海岸警衛隊官員表示，美國海岸警衛隊尚未獲得進入瓦努阿圖港口的許可，就像在其他太平洋島嶼上一樣。然而，中國的和平方舟醫療船本周停靠在瓦努阿圖，副總理告訴來訪的海軍代表團，瓦努阿圖重視與中國的安全和衛生關係。

所羅門群島總理馬內塞·索加瓦雷也不願接受美國的支持。

索加瓦雷在七月份訪問中國簽署警務協議時受到了招待，周五，中國移交了一座援建的國家體育場。中國駐太平洋島國大使李明在儀式上表示，該項目是迄今為止中國向太平洋島國提供的最大一筆基礎設施捐贈。

下個月，美國計畫在白宮舉行太平洋島國領導人峰會，這是12 個月內的第二次此類會議，尋求進一步對抗中國的影響力。

據所羅門群島國立大學副校長阿克羅表示，雖然地區政府感謝美國和中國的關注，但太平洋島國始終將自身福祉置於“全球戰略棋盤”之上。他告訴路透社：“儘管存在長期需求，但美國國際開發署等主要捐助者卻明顯缺席我們地區的實質性活動。”

他責問，“這一波新的投資浪潮帶來了希望，但也引發了擔憂。我們必須問，為什麼只有現在，在地緣政治競爭激烈的時期，人們才產生興趣，而不是在我們的需求仍未得到滿足的許多年裡？”