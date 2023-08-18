習近平下周出訪南非出席金磚國家峰會

中國，金磚國家

第15屆金磚國家峰會8月22至24日將在南非首都約翰內斯堡舉行，中國外交部周五（8月18日）宣布，國家主席習近平下周將出席峰會並對南非進行國事訪問。這是習近平今年繼3月訪問俄羅斯之後的第二次出訪。

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法新社報道，非洲是西方國家、俄羅斯和中國間一個新的外交挑戰，在非洲國家對烏俄衝突態度分歧背景下，各方正試圖爭奪對非洲的影響力。

這將是習近平自 2018 年後第二次訪問南非，也是今年以來他的第二次出訪。報道指習近平上任10年來共計出訪42次，更有過一個月曾4度出國訪問，相比之下，今年出訪次數極少。

約翰內斯堡峰會是新冠疫情以來金磚五國領導人首次面對面會晤。南非外長本月初宣布，中國、巴西、印度和南非領導人及俄羅斯外長將出席此次主題為 "金磚國家與非洲 "的峰會，討論議題將包括金磚五國成員擴大的可能，包括阿爾及利亞、埃及和埃塞俄比亞等幾個非洲國家已表達希望加入的意願。

阿爾及利亞總統阿卜杜勒-馬吉德-特布恩今年 7 月訪問中國，與習近平會面，雙方表達希望加強戰略溝通，發展全面戰略夥伴關係的願望。阿爾及利亞總統將中國稱為“我們最重要的朋友”。

共有 69 個國家應邀出席在本次南非舉行的峰會，包括所有的非洲國家。

金磚五國是指巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五個個主要新興市場國家，最初於2006年9月第61屆聯大期間在紐約成立時只有前四個國家，之後接納南非為正式成員。